Ряд домов Ново-Савиновского района Казани на сутки останется без воды

В некоторых домах Ново-Савиновского района Казани с завтрашнего дня, 27 мая, на сутки отключат воду.

Так, воды не будет с 9.00 27 мая по 9.00 28 мая. Это связано с проведением работ по подключению водопроводов.

Отключение затронет дома по улицам:

пр. Фатыха Амирхана, 5, 17, 7 (детсад №414), 17б, 19а,

ул. Абдуллы Бичурина, 2а, 22 (школа №165),

ул. Четаева, 20, 22, 24, 25, 27, 27а,

ул. Чистопольская, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 63, 63а.

В МУП «Водоканал» просят жителей заранее запастись водой, также будут размещаться автоцистерны — согласно поступающим заявкам по номеру +7(843)231-62-60, передает мэрия Казани.

Ранее «Реальное время» опубликовало подробный список домов в Казани, где в мае отключат горячую воду. Неудобства связаны с проведением ремонта и гидроопрессовками тепловых сетей.

