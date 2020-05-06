Новости общества

07:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Уфу прибыл вывозной рейс из Турции: на борту есть жители Татарстана

06:50, 06.05.2020
В Уфу прибыл вывозной рейс из Турции: на борту есть жители Татарстана
Фото: пресс-служба казанского аэропорта

Нрчью в Уфу прибыл вывозной рейс Анталья — Ростов — Уфа — Москва туристами из России. На борту находились туристы из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Челябинской, Оренбургской, Нижегородской областей и Пермского края.

По прибытию жители Башкирии были помещены в обсерватор. Для туристов из других республик были организованы автобусные перевозки для доставки в регион проживания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее казанец рассказал о бунте пассажиров на вывозном рейсе из Турции.

Общество БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров