В Уфу прибыл вывозной рейс из Турции: на борту есть жители Татарстана
Нрчью в Уфу прибыл вывозной рейс Анталья — Ростов — Уфа — Москва туристами из России. На борту находились туристы из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Челябинской, Оренбургской, Нижегородской областей и Пермского края.
По прибытию жители Башкирии были помещены в обсерватор. Для туристов из других республик были организованы автобусные перевозки для доставки в регион проживания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Ранее казанец рассказал о бунте пассажиров на вывозном рейсе из Турции.
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