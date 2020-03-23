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В Татарстанском региональном исполкоме «Единой России» сменился глава

16:55, 23.03.2020
В Татарстанском региональном исполкоме «Единой России» сменился глава
Фото: tatarstan.er.ru

Марата Самигуллина назначили врио руководителя Татарстанского регионального исполкома «Единой России». Его кандидатура была рассмотрена сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии.

Ранее Самигуллин был замруководителя. К своим новым обязанностям он приступает с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Ранее глава Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев стал руководителем ЦИК Татарстана. Его избрали председателем члены Центризбиркома РТ тайным голосованием.

ОбществоВласть Татарстан
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