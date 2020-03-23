В Татарстанском региональном исполкоме «Единой России» сменился глава
Марата Самигуллина назначили врио руководителя Татарстанского регионального исполкома «Единой России». Его кандидатура была рассмотрена сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии.
Ранее Самигуллин был замруководителя. К своим новым обязанностям он приступает с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Ранее глава Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев стал руководителем ЦИК Татарстана. Его избрали председателем члены Центризбиркома РТ тайным голосованием.ОбществоВласть Татарстан
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