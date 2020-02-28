Низкие зарплаты в Казани: две стороны одной медали

«Когда люди экономят, это отражается на их здоровье»

Низкое качество жизни многих жителей Казани стало предметом критики президента Татарстана Рустама Минниханова сегодня на XXXVIII сессии Казанской городской думы третьего созыва.

— Казань на самом деле — один из комфортнейших городов страны. Конечно, много сделано, но есть и много резервов… Самое главное — это качество жизни, а оно формируется от доходов в том числе, — подчеркнул президент и напомнил о задаче, поставленной Владимиром Путиным: — Снизить бедность в два раза — это один из критериев, индикаторов качества работы той команды, которая работает на местах. В Казани 297 организаций выплачивают заработную плату ниже МРОТ! Вы, наверное, все внимательно видите, какие конституционные изменения планируются? Ясно будет записано: «ниже МРОТ — нарушение закона»!

Президент сказал, что сегодня в 7977 казанских семьях с детьми среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума, и части из них можно и нужно помочь выбраться из глубокой бедности.

Президент сказал, что сегодня в 7977 казанских семьях с детьми среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума. Фото Олега Тихонова

С проблемой бедности Минниханов практически напрямую связал недостаток доступности качественной еды местного производства:

— Мы крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции. А Казань — это крупнейший рынок сбыта. Да, у нас много торговых точек, много федеральных сетей, много чего можно по доступной цене купить, но когда мы говорим о продуктах питания, прежде всего мы должны задуматься, что наши люди покупают, что они употребляют? Ведь та продукция, которую производят наши селяне, — это по качеству совершенно другой продукт! А качество пищи, воды, воздуха — это здоровье. Мы должны создать для наших селян условия, город должен быть заинтересован максимально создавать торговые площадки. Чтобы наши люди могли покупать доступную и качественную продукцию! Когда люди экономят и покупают непонятные продукты, это отражается на их здоровье!

... Но есть нюанс

Но есть и другая сторона вопроса о низких зарплатах. В декабре 2019 года на встрече Ильсура Метшина с журналистами прозвучал вопрос от «Реального времени» о том, насколько целесообразно обещать жителям города повышение зарплат и прорабатывать этот вопрос с предприятиями. Ведь благодаря тому, что средняя зарплата в Казани чуть ниже, чем в соседних миллионниках (Самаре и Нижнем Новгороде, например), наш город становится центром инвестирования. Крупные компании все чаще выбирают в качестве места базирования своих региональных представительств именно Казань — не в последнюю очередь из-за экономической целесообразности. При этом уровень жизни в Казани выше, чем в тех же Самаре и Нижнем.

В декабре 2019 года на встрече Ильсура Метшина с журналистами прозвучал вопрос от «Реального времени» о том, насколько целесообразно обещать жителям города повышение зарплат и прорабатывать этот вопрос с предприятиями. Фото kzn.ru

Вот что тогда ответил мэр:

— По вопросу средней зарплаты. В этом году мы впервые за долгие годы не выполняем план по сбору НДФЛ — это один из наших основных налогов, это говорит само за себя, — признался Ильсур Метшин. — Но что касается качества жизни, не мы сами себе высокие звания выписываем, а уважаемое экспертное сообщество. Вы знаете, в преддверии Нового года в Москве мы получили звание лучшего города по качеству жизни. Здесь как в спорте — результаты на табло. Но это не значит, что все проблемы решены. Я всегда говорю, что нерешенного гораздо больше по сравнению с тем, что уже сделано. Поэтому работы — непочатый край.



Между МРОТ и средней зарплатой в Казани — 33 тысячи рублей разницы

С 1 января 2020 года МРОТ в Татарстане составляет 12 130 рублей. Средняя зарплата работников предприятий и организаций Татарстана, по данным Татарстанстата, в январе-ноябре 2019 года составила 36,5 тыс. рублей. А рост реальных зарплат с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги за 11 месяцев прошлого года — 101,6% к аналогичному периоду 2018-го.

При этом в Казани средняя заработная плата по итогам 11 месяцев прошлого года составила 45,23 тыс. рублей — она на 5,2% перегнала этот показатель в соответствующем периоде 2018 года. По данным мэрии Казани, в 2019 году реальная зарплата горожан выросла на 100,7% по отношению к прошлому году.

В прошлом году в Татарстане начали применять новые критерии определения нуждаемости семей, в том числе и семей с детьми — с учетом имущественного статуса граждан. Фото Ксении Жарковой

У этих взяли — тем дали

В прошлом году в Татарстане начали применять новые критерии определения нуждаемости семей, в том числе и семей с детьми — с учетом имущественного статуса граждан. Сэкономленные на обладателях недвижимости деньги планируется пустить на поддержку самых бедных семей.

С 2020 года семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, освободили от платы за детсад. По предварительным подсчетам, этой льготой должны воспользоваться 7 202 ребенка.

А если в семье пять и больше детей и среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, то с этого года ей положено ежемесячное пособие, покрывающее разницу между среднедушевым доходом и прожиточным минимумом. Таких семей в Татарстане предварительно насчитали 627, их членами являются 4 537 человек. Средний размер пособия составляет 4 668 рублей в месяц, на его выплату в бюджете республики на 2020 год было предусмотрено 236,1 млн рублей.



Инна Серова