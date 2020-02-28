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Низкие зарплаты в Казани: две стороны одной медали

16:20, 28.02.2020
Низкие зарплаты в Казани: две стороны одной медали
Фото: tatarstan.ru

«Когда люди экономят, это отражается на их здоровье»

Низкое качество жизни многих жителей Казани стало предметом критики президента Татарстана Рустама Минниханова сегодня на XXXVIII сессии Казанской городской думы третьего созыва.

— Казань на самом деле — один из комфортнейших городов страны. Конечно, много сделано, но есть и много резервов… Самое главное — это качество жизни, а оно формируется от доходов в том числе, — подчеркнул президент и напомнил о задаче, поставленной Владимиром Путиным: — Снизить бедность в два раза — это один из критериев, индикаторов качества работы той команды, которая работает на местах. В Казани 297 организаций выплачивают заработную плату ниже МРОТ! Вы, наверное, все внимательно видите, какие конституционные изменения планируются? Ясно будет записано: «ниже МРОТ — нарушение закона»!

Президент сказал, что сегодня в 7977 казанских семьях с детьми среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума, и части из них можно и нужно помочь выбраться из глубокой бедности.

Президент сказал, что сегодня в 7977 казанских семьях с детьми среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума. Фото Олега Тихонова

С проблемой бедности Минниханов практически напрямую связал недостаток доступности качественной еды местного производства:

— Мы крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции. А Казань — это крупнейший рынок сбыта. Да, у нас много торговых точек, много федеральных сетей, много чего можно по доступной цене купить, но когда мы говорим о продуктах питания, прежде всего мы должны задуматься, что наши люди покупают, что они употребляют? Ведь та продукция, которую производят наши селяне, — это по качеству совершенно другой продукт! А качество пищи, воды, воздуха — это здоровье. Мы должны создать для наших селян условия, город должен быть заинтересован максимально создавать торговые площадки. Чтобы наши люди могли покупать доступную и качественную продукцию! Когда люди экономят и покупают непонятные продукты, это отражается на их здоровье!

... Но есть нюанс

Но есть и другая сторона вопроса о низких зарплатах. В декабре 2019 года на встрече Ильсура Метшина с журналистами прозвучал вопрос от «Реального времени» о том, насколько целесообразно обещать жителям города повышение зарплат и прорабатывать этот вопрос с предприятиями. Ведь благодаря тому, что средняя зарплата в Казани чуть ниже, чем в соседних миллионниках (Самаре и Нижнем Новгороде, например), наш город становится центром инвестирования. Крупные компании все чаще выбирают в качестве места базирования своих региональных представительств именно Казань — не в последнюю очередь из-за экономической целесообразности. При этом уровень жизни в Казани выше, чем в тех же Самаре и Нижнем.

В декабре 2019 года на встрече Ильсура Метшина с журналистами прозвучал вопрос от «Реального времени» о том, насколько целесообразно обещать жителям города повышение зарплат и прорабатывать этот вопрос с предприятиями. Фото kzn.ru

Вот что тогда ответил мэр:

— По вопросу средней зарплаты. В этом году мы впервые за долгие годы не выполняем план по сбору НДФЛ — это один из наших основных налогов, это говорит само за себя, — признался Ильсур Метшин. — Но что касается качества жизни, не мы сами себе высокие звания выписываем, а уважаемое экспертное сообщество. Вы знаете, в преддверии Нового года в Москве мы получили звание лучшего города по качеству жизни. Здесь как в спорте — результаты на табло. Но это не значит, что все проблемы решены. Я всегда говорю, что нерешенного гораздо больше по сравнению с тем, что уже сделано. Поэтому работы — непочатый край.

Между МРОТ и средней зарплатой в Казани — 33 тысячи рублей разницы

С 1 января 2020 года МРОТ в Татарстане составляет 12 130 рублей. Средняя зарплата работников предприятий и организаций Татарстана, по данным Татарстанстата, в январе-ноябре 2019 года составила 36,5 тыс. рублей. А рост реальных зарплат с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги за 11 месяцев прошлого года — 101,6% к аналогичному периоду 2018-го.

При этом в Казани средняя заработная плата по итогам 11 месяцев прошлого года составила 45,23 тыс. рублей — она на 5,2% перегнала этот показатель в соответствующем периоде 2018 года. По данным мэрии Казани, в 2019 году реальная зарплата горожан выросла на 100,7% по отношению к прошлому году.

В прошлом году в Татарстане начали применять новые критерии определения нуждаемости семей, в том числе и семей с детьми — с учетом имущественного статуса граждан. Фото Ксении Жарковой

У этих взяли — тем дали

В прошлом году в Татарстане начали применять новые критерии определения нуждаемости семей, в том числе и семей с детьми — с учетом имущественного статуса граждан. Сэкономленные на обладателях недвижимости деньги планируется пустить на поддержку самых бедных семей.

С 2020 года семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, освободили от платы за детсад. По предварительным подсчетам, этой льготой должны воспользоваться 7 202 ребенка.

А если в семье пять и больше детей и среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, то с этого года ей положено ежемесячное пособие, покрывающее разницу между среднедушевым доходом и прожиточным минимумом. Таких семей в Татарстане предварительно насчитали 627, их членами являются 4 537 человек. Средний размер пособия составляет 4 668 рублей в месяц, на его выплату в бюджете республики на 2020 год было предусмотрено 236,1 млн рублей.

Инна Серова
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономикаБюджет Татарстан
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