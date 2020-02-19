Формируется состав жюри премии Arendator Awards

В состав жюри премии приглашаются эксперты с многолетним профессиональным опытом работы и обширными знаниями в сфере коммерческой недвижимости, среди них: первые лица и представители лучших российских и международных девелоперских, строительных, консалтинговых, юридических, финансовых и брокерских компаний, а также арендаторы коммерческой недвижимости.



Всем экспертам предстоит оценить объекты в 3 этапа голосования. На первом этапе члены жюри знакомятся с анкетными данными номинантов и выставляют оценки в режиме онлайн. Далее эксперты посещают объекты, прошедшие во второй этап, и оставляют свой комментарий по каждому номинанту. На последнем этапе лауреаты премии будут определены на финальном заседании комитетов жюри, где представители номинантов выступят с презентацией своих объектов.

Членом жюри могут стать только эксперты, зарекомендовавшие себя как профессионалы рынка коммерческой недвижимости, имеющие профессиональные достижения, подтвержденные реальными кейсами.



На протяжении всех этапов голосования члены жюри будут оценивать объекты по таким критериям, как: инженерные системы объекта, конструктивные особенности, местоположение, наличие и тип парковки, качество управления зданием, а также перечень предоставляемых услуг для арендаторов и прочее.



Заявки на участие в премии принимаются на сайте Arendator Awards.