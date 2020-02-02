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Евросоюз изменил правила получения шенгенской визы

22:32, 02.02.2020
Евросоюз изменил правила получения шенгенской визы
Фото: needpix.com

В Евросоюзе со 2 февраля вступили в силу обновленные правила получения шенгенской визы. Теперь стоимость визового сбора составит 80 евро, а не 60. Повышение этого сбора произошло впервые с 2006 года.

При этом подать заявку на получение визы можно за 6 месяцев до предполагаемой поездки, а не за три, как это было ранее. Кроме того, заявка может быть подана в электронном виде.

Шенгенская виза разрешает въезд в 22 страны ЕС, а также в четыре ассоциированных с ЕС государства. Выданная одной из этих стран виза позволяет совершать поездки по всей Шенгенской зоне на срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

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