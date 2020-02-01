С февраля меняются правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, теперь многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам.

Как отмечает АТОР, стоимость визы не изменится для российских граждан и останется в размере 35 евро. Но при обращении за оформлением в визовые центры стран Европы, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Дополнительный сервисный сбор, как правило, не превышает 30 евро.

Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.

Однако туроператоры отмечают, что у россиян появится возможность «сдаваться» на визу за шесть месяцев до окончания срока ее действия вместо трех месяцев, как сейчас.