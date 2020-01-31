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Сергей Миронов, глава администрации Кировского и Московского районов, ответит на вопросы читателей

16:19, 31.01.2020 Мероприятие:  Онлайн-конференция с Сергеем Мироновым, главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань
Сергей Миронов, глава администрации Кировского и Московского районов, ответит на вопросы читателей

7 февраля глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов даст «Реальному времени» эксклюзивное интервью о том, как будут развиваться районы в 2020 году.

Некоторые вопросы к обсуждению:

  • Какие объекты районов на сегодняшний день требуют наибольшего внимания?
  • Какие работы необходимо выполнить для реабилитации Адмиралтейского пруда и сколько денежных средств для этого потребуется?
  • Что собой будет представлять демонстрационная деревня индивидуального жилищного строительства и как эту идею будут реализовывать?
  • Эковызовы и решения Московского и Кировского районов?
  • Каким будет ТЦ на месте сгоревшего «Адмирала» и когда он появится?

Вы также можете задавать нашему гостю свои вопросы на волнующие вас темы. Публикуйте их в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

    МероприятияOnline-конференции
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