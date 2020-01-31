Сергей Миронов, глава администрации Кировского и Московского районов, ответит на вопросы читателей
7 февраля глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов даст «Реальному времени» эксклюзивное интервью о том, как будут развиваться районы в 2020 году.
Некоторые вопросы к обсуждению:
- Какие объекты районов на сегодняшний день требуют наибольшего внимания?
- Какие работы необходимо выполнить для реабилитации Адмиралтейского пруда и сколько денежных средств для этого потребуется?
- Что собой будет представлять демонстрационная деревня индивидуального жилищного строительства и как эту идею будут реализовывать?
- Эковызовы и решения Московского и Кировского районов?
- Каким будет ТЦ на месте сгоревшего «Адмирала» и когда он появится?
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