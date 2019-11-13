Самая длинная пробка в Казани достигла 4,1 км

Максимальная загруженность дорог Казани в среду составила 8 баллов. При этом длина самой большой пробки составила 4,1 км.

Она пришлась на 18:07 и заняла участки проспекта Победы и улицы Академика Арбузова от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В число самых длинных пробок вошли также заторы на Дубравной и Габишева (3,4 км), проспекте Ямашева (3,2 км), улице Мира (2,8 км) и улице Кул Гали (2,5 км).

Отмечается, что в 20:30 была зафиксирована самая длинная пробка для этого времени: затор на Дубравной и Габишева к этому времени составлял 2,5 км.