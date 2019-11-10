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Роспотребнадзор разработал новый метод лечения гепатита В

21:27, 10.11.2019
Роспотребнадзор разработал новый метод лечения гепатита В
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор создал новые методы лечения хронического гепатита B, которые позволяют полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека.

Как сообщила глава ведомства Анна Попова, институт Роспотребнадзора впервые в России разработал и внедрил в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита B к противовирусной терапии.

Кроме того, в институте создали отечественную базу данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам для проведения эпидемиологического надзора за резистентностью вируса, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ.

ОбществоМедицина
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