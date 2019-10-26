Новости общества

15:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани заметили яму на дороге в форме сердца

17:57, 26.10.2019
В Казани заметили яму на дороге в форме сердца
Фото: скриншот видео

Казанцы пожаловались на крупную яму на дороге в районе Жилплощадки. Они обратили внимание, что выбоина по форме напоминает сердце.

Видео с ямой было опубликовано в соцсетях.

«Жители Жилплощадки жалуются на яму в форме сердечка, которая гнет десятки автомобильных дисков каждый месяц», — говорится в сообщении.

Напомним, летом инспекторы ОНФ обновили список самых «убитых» дорог Казани.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров