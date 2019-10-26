В Казани заметили яму на дороге в форме сердца
Казанцы пожаловались на крупную яму на дороге в районе Жилплощадки. Они обратили внимание, что выбоина по форме напоминает сердце.
Видео с ямой было опубликовано в соцсетях.
«Жители Жилплощадки жалуются на яму в форме сердечка, которая гнет десятки автомобильных дисков каждый месяц», — говорится в сообщении.
Напомним, летом инспекторы ОНФ обновили список самых «убитых» дорог Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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