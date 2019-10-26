Исследователи представили образ офисного работника через 20 лет
Издание Fellowes совместно с группой ученых показало, как будет выглядеть офисный работник через 20 лет. «Коллега Эмма» стала наглядным примером тех проблем, с которыми сталкиваются на рабочем месте служащие в Европе.
Характерными чертами Эммы стали искривленная шея, лишний вес и варикоз. Она также имеет проблемы со зрением и кожей, а возможно, и неустойчивую психику.
Исследование охватило около 30 тысяч офисных работников в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и Италии. Около половины из них жалуются на боли в спине и глазах, ментальные расстройства. Также 90% респондентов сталкиваются с респираторными заболеваниями. Около 60% имеют проблемы с лишним весом.
Стресс и эмоциональное выгорание могут вызвать отклонения психики или другие девиации.
Все эти недуги развиваются из-за неправильных условий труда, считают ученые. Большинство работников будут выглядеть так же, как Эмма, уже через 20 лет, если ничего не изменится, предупреждают они.ОбществоМедицина
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