Многодетная жительница Казани стала «Миссис Россия International — 2019»

В Ростове накануне завершился конкурс «Миссис Россия International — 2019». Победительницей конкурса стала жительница Казани Лейсан Шакирова.

Шакировой 36 лет, она мать троих детей, младшему исполнился ровно год в день конкурса, пишет RostovGazeta. По профессии Лейсан — дизайнер-архитектор, но сейчас все время уделяет воспитанию детей.

Всего в конкурсе участвовали представительницы 12 крупных городов России. По итогам конкурса Шакирова получит право представить Россию на Международном конкурсе Missis International 2019, который пройдет 12 ноября.