В Набережных Челнах проходят экскурсии по проекту «Картинка с солнцем внутри»

5, 6, 12 и 13 октября, с 10.00, каждый желающий может посетить Картинную галерею, где участницы проекта — экскурсоводы, проведут челнинцам свои экскурсии по выставке памяти художника-графика Александра Халдеева.

«Для меня этот проект — еще один шаг. Шаг — борьба со своими страхами и сомнениями, шаг — как возможность «потрогать» интересную мне сферу, сферу культуры и искусства», — говорит Анастасия Плеханова, участница проекта и человек с инвалидностью.

Проект «Картинка с солнцем внутри» рассматривает человека с инвалидностью через призму возможностей, а не ограничений.

*«Картинка» — именно так челнинцы называют Картинную галерею, — «Я в «Картинке», «Пойдем в «Картинку».

Суть проекта состоит в том, что лица с инвалидностью пробуют разные социальные роли и на определенный период становятся экскурсоводами в Картинной галерее.

Задачей проекта является формирование иного взгляда на человека с инвалидностью — без жалости, но с уважением.

Участницы проекта — девушки с инвалидностью, передвигающиеся на коляске или без. 1,5 месяца они обучались ораторскому мастерству, навыкам публичного выступления, работали в технике гравюры, собирали информацию о выставке. И создали каждая свою уникальную программу экскурсии.