Музыкант из Татарстана стал обладателем Международной премии «Звездный билет»

Музыкант из Татарстана Рушан Крылов стал обладателем международной литературно-музыкальной премии «Звездный билет» в номинации «Музыка». Награду ему вручили Андрей Макаревич и Евгений Борец в рамках XIII литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест».



В номинации «Проза» победу одержал екатеринбуржец Артемий Леонтьев. Имя победителя назвали заслуженный работник культуры, президент русского ПЕН-центра Евгений Попов и координатор «Аксенов-феста» Ирина Барметова, пишет «Татар-информ».

Попов отметил, что в этом году номинацию «Поэзия» решили исключить, чтобы накопить материал.

Ранее 25-летний певец из Зеленодольска Данил Буранов получил специальный приз от РЖД в финале конкурса «Новая волна».