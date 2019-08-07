Минпросвещения РФ начало разработку экзамена для иностранцев по русскому языку по типу IELTS

Министерство просвещения России занимается разработкой многоуровневого экзамена по русскому языку для иностранцев, ориентируясь на экзамен IELTS, передает ТАСС со ссылкой на заседание межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.



«Мы идем по пути создания единого многоуровневого экзамена, который был бы разработан с учетом уровней, которые уже есть, по типу IELTS, с тем чтобы на него могли опираться и вузы, и наши коллеги», — сказал заместитель министра просвещения — статс-секретарь Павел Зенькович.

По его словам, экзамен должен состоять из пяти-восьми уровней, чтобы граждане других стран могли использовать сертификаты, полученные при сдаче экзамена.

Напомним, ранее Министерство экономического развития РФ намеревалось упростить привлечение в Россию иностранных работников с высокой квалификацией.

