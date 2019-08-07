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Минпросвещения РФ начало разработку экзамена для иностранцев по русскому языку по типу IELTS

16:54, 07.08.2019
Минпросвещения РФ начало разработку экзамена для иностранцев по русскому языку по типу IELTS
Фото: pxhere.com

Министерство просвещения России занимается разработкой многоуровневого экзамена по русскому языку для иностранцев, ориентируясь на экзамен IELTS, передает ТАСС со ссылкой на заседание межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.

«Мы идем по пути создания единого многоуровневого экзамена, который был бы разработан с учетом уровней, которые уже есть, по типу IELTS, с тем чтобы на него могли опираться и вузы, и наши коллеги», — сказал заместитель министра просвещения — статс-секретарь Павел Зенькович.

По его словам, экзамен должен состоять из пяти-восьми уровней, чтобы граждане других стран могли использовать сертификаты, полученные при сдаче экзамена.

Напомним, ранее Министерство экономического развития РФ намеревалось упростить привлечение в Россию иностранных работников с высокой квалификацией.

ОбществоОбразование
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