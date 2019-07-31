На международном фестивале «Великий болгар» начнет работать площадка по истории Золотой Орды

На международном фестивале средневекового «Великий Болгар» начнет работать площадка, где будет представлена история Золотой Орды с реконструкторами данной эпохи. Помимо нее, участников фестиваля ожидает еще шесть тематических площадок.

Как сообщили сегодня на пресс-конференции, вместе с «Золотой Ордой» можно будет увидеть площадки под названием «Историческая ярмарка», «Исторический лагерь» и «Средневековый детский мир» и другие. Помимо этого, организаторы предусмотрели и место для семейного отдыха.

Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея заповедника шестой раз. В этом году мероприятию оказана господдержка в размере 9 млн рублей, это больше половины бюджета фестиваля. Остальную прибыль организаторы планируют получить за счет продажи билетов.

Ранее сообщалось, что на VI Международном золотоордынском форуме была создана Международной ассоциация исследователей Золотой Орды, которая, скорее всего, будет базироваться в Казани.

