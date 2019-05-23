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В Башкирии осудят троих мужчин за разбойное нападение на санаторий «Танып»

09:50, 23.05.2019
В Башкирии осудят троих мужчин за разбойное нападение на санаторий «Танып»
Фото: pixabay.com

Прокуратура Аскинского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, обвиняемых в разбое.

По версии следствия, преступники в шапках с прорезями и маскировочных халатах подъехали на автомобиле к санаторию «Танып». Один из злоумышленников оглушил охранника монтировкой, заклеил ему рот скотчем и связал.

Позже с помощью инструментов налетчики пытались взломать банкомат, но не смогли разрезать запорные устройства сейфа, рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчины сожгли видеорегистратор и выбросили халаты и монтировку по пути домой.

Обвиняемые полностью признали вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Сибае суд вынес приговор банде вымогателей денег у таксистов.

Общество Башкортостан
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