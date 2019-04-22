Главное за выходные: выборы на Украине, серия терактов на Шри-Ланке, Хабиров в Сибае

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 22 апреля.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в минувшие выходные побывал в Сибае. Там он посадил деревья, а также представил 39 человек к государственной награде за ликвидацию последствий смога в карьере. В своей речи он подчеркнул, что жители Сибая смогли сплотиться в непростое время.

Накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов террористических атак расположено в Коломбо. По последним данным, число погибших в результате серии взрывов превысило 262, более 450 человек пострадали. Россиян среди получивших ранения нет. По подозрению в причастности к взрывам задержаны семь человек. Муфтий Татарстана выразил соболезнования семьям погибших при взрывах на Шри-Ланке.

В Казани состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие более 40 тысяч казанцев. Уточняется, что горожане очистили от мусора территорию в 2,5 млн квадратных метров.

Второй тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 21 апреля. По результатам обработки 70% протоколов Владимир Зеленский набрал около 73% голосов. Петр Порошенко уже признал поражение на выборах. Официальные результаты выборов президента Украины станут известны 30 апреля.

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание и самостоятельно дышит. Его упруга Ирина Лукьянова сообщила, что в его состоянии наметились положительные изменения.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро. Он отметил, что в демонстрациях против властей примет участие максимальное количество его сторонников.

Казанский «Рубин» на выезде проиграл «Уралу» (Екатеринбург) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.