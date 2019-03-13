На гастропаб «Дикий» в центре Казани подали в суд

ООО «МК Казанский», зарегистрированное в Казани по адресу: ул. Гвардейская, д. 45, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ, сообщается в системе «Электронное правосудие».

По данным системы rusprofile, основной вид деятельности ООО — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Ответчиком по делу выступает ООО «Гастропаб «Дикий», зарегистрированное в Казани по адресу: ул. Пушкина, д. 28. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 38 276,73 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что ООО «Энки», зарегистрированное в Казани по адресу: ул. Пушкина, д. 52, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ. Информация размещена в системе «Электронное правосудие». Ответчиком по делу выступает ООО «Стройнедра», зарегистрированное в Елабуге по адресу: ул. Марджани, д. 1.



