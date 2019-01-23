Минтранс РФ попросил больше 200 млрд рублей на региональные аэропорты

Минтранс РФ предложил увеличить финансирование региональных аэропортов и авиаперевозок до 285,9 млрд рублей, следует из обновленного проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

Из этой суммы 236,1 млрд рублей ведомство просит выделить из федерального бюджета. Проект рассчитан до 2024 года.

Часть средств (204,4 млрд рублей) пойдет на строительство и реконструкцию 48 взлетно-посадочных полос и 20 вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры, уточняет РБК.

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденном правительством в сентябре, на этот федеральный проект было заложено 267,5 млрд рублей, из которых 233,9 млрд рублей — в качестве расходов федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в России на развитие региональных авиаперевозок необходимо 180 млрд рублей.

