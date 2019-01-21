Собянин назначил бывшую чиновницу Минстроя РТ Анастасию Пятову главой Москомстройинвеста

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Анастасию Пятову председателем столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение, контракт с Пятовой заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Анастасия Пятова родилась 16 ноября 1980 года в Казани. В 2002 году окончила Казанскую государственную архитектурно-строительную академию. С 2002 по 2011 годы работала в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. С 2011 года занимала должность замглавы Москомстройинвеста.