Региональный политсовет ЕР в Удмуртии поддержал одного из кандидатов на пост главы Ижевска

Региональный политсовет Удмуртского отделения партии «Единая Россия» поддержал Олега Бекмеметьева для избрания главой Ижевска. Такое решение было принято на заседании сегодня, сообщает пресс-служба отделения партии. Во фракцию «Единой России» в городской думе входят 33 из 42 депутатов.

15 октября конкурсная комиссия отобрала из 16 участников конкурса двоих кандидатов, из которых депутатам городской думы Ижевска предстоит выбрать нового мэра. Это глава города Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальным вопросам Виктор Шестаков.

Внеочередная сессия городской думы состоится 18 октября. Избрание главы Ижевска пройдет в форме тайного голосования.

Напомним, в августе муниципальному парламенту не удалось избрать мэра, так как ни один из тогдашних кандидатов не набрал необходимого количества голосов.