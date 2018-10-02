Шойгу доложил Путину об успешных поставках С-300 в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу на оперативном совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ в Москве доложил о поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию.

«Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки», — цитирует главу Минобороны РФ пресс-служба Кремля.



Шойгу также добавил, что сирийских военных уже начали обучать работе с ЗРК. Обучение займет 3 месяца, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Россия решила передать Сирии комплексы С-300 для усиления боевых возможностей после крушения российского Ил-20. Поставки начались в конце сентября.

