Орбакайте может переехать жить в США — СМИ

Заслуженная артистка России, певица Кристина Орбакайте может переехать жить в США. Решение о переезде «связано со спадом востребованности» артистки в России.



Как пишет издание, у Орбакайте есть дом в Майами, где она часто отдыхает с семьей, и квартира в Нью-Йорке, в которой недавно закончили ремонт. При этом дочь певицы Клава в сентябре начала учиться в одной из нью-йоркских школ, передает RT.

Отмечается, что муж Орбакайте Михаил Земцов большую часть жизни прожил в США.

Ранее сообщалось, что новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza набрал почти 1,5 млн просмотров за сутки.