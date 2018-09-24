Новости общества

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Орбакайте может переехать жить в США — СМИ

16:27, 24.09.2018 2
Орбакайте может переехать жить в США — СМИ
Фото: kremlin.ru

Заслуженная артистка России, певица Кристина Орбакайте может переехать жить в США. Решение о переезде «связано со спадом востребованности» артистки в России.

Как пишет издание, у Орбакайте есть дом в Майами, где она часто отдыхает с семьей, и квартира в Нью-Йорке, в которой недавно закончили ремонт. При этом дочь певицы Клава в сентябре начала учиться в одной из нью-йоркских школ, передает RT.

Отмечается, что муж Орбакайте Михаил Земцов большую часть жизни прожил в США.

Ранее сообщалось, что новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza набрал почти 1,5 млн просмотров за сутки.

ОбществоКультура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:02
    А в США востребованность...возросла что ли?
    Ответить
    Анонимно 17:19
    А отчим отпустит?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты