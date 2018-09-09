Новости общества

09:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новый клип Киркорова и Баскова на песню Ibiza за сутки набрал почти 1,5 млн просмотров

08:58, 09.09.2018
Новый клип Киркорова и Баскова на песню Ibiza за сутки набрал почти 1,5 млн просмотров

Новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza набрал почти 1,5 млн просмотров за сутки. Видео попало в топ YouTube и заняло первую позицию во вкладке «В тренде».

Пользователи Сети называют клип «дичью» и лишь некоторые посчитали его смешным. Под роликом собралось уже более 10 тыс. комментариев. В ролях, помимо певцов, снялись Сергей Шнуров, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов, Анита Цой, Валерий Леонтьев, Алиса Лобанова.

Напомним, после выхода прошлого видео Киркорова на песню «Цвет настроения синий» в Сети начали собирать петицию, чтобы лишить певца звания народного артиста страны.

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты