Власти Татарстана с 2019 года поднимут плату за детский сад

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление «Об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в РТ».

В нем говорится об увеличении платы за детский сад с 1 января 2019 года. Теперь за 9—10,5 часа пребывания в садике в зависимости от возраста и численности группы родителям придется отдать от 526 рублей до почти 3 тыс. рублей. Отмечается, что рост составил около 8%.