Роспотребнадзор: платные клиники целенаправленно обманывают пенсионеров

Фото: Анастасия Михайлова

Платные медицинские организации целенаправленно обманывают пенсионеров — к такому выводу по итогам проверок пришли в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Сегодня сотрудники службы провели публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за второе полугодие и рассказали, как помогли пожилым заявителям восстановить справедливость и вернуть деньги.

Подобные встречи Роспотребнадзор проводит ежеквартально, в этот раз темой выбрали медицинское обслуживание населения. Докладчики сообщили, что клиники часто «грешат» неправильным хранением препаратов, нарушением прав потребителей, несоответствием правилам работы лабораторий и обманом пенсионеров: «Проблемы в сфере обращения лекарственных препаратов, конечно же, существуют. В основном они связанны с нарушением хранения лекарственных препаратов. Почти в каждой медорганизации мы выявляем необходимость проведения косметического ремонта».

Начальник отдела госконтроля в сфере здравоохранения Елена Сагдеева сообщила, что в прошлом году проверили на 24 объекта больше, чем в этом. Однако сумма наложенных штрафов на 1 млн рублей больше, чем годом ранее. В этом году были закрыты 23 медцентра, а в 2017 г. — 13. «80% нарушений были связаны с правами граждан», — отметила спикер.

Но наиболее распространенное нарушение — потребителей не уведомляют о перечне платных услуг и их стоимости. О данной проблеме рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Ирина Ахметшина: «С каждым годом растет количество обращений граждан по вопросу нарушения законодательства в защите прав потребителя. В действительности людям делают большое количество ненужных анализов, не относящихся к заболеванию. К нам поступало заявление 69-летнего инвалида 3 группы, которого также пригласили на бесплатное лечение при наличии высокого давления и аритмии. В этом медучреждении провели в течение нескольких часов лимфодренаж, три вида массажа, а также анализы крови на сумму 3500 рублей, потом надо было расписаться в договоре, где сумма указана 66 тыс. рублей. При содействии Управления пенсионеру вернули деньги в полном объеме». По ее словам, некоторые платные медорганизации целенаправленно занимаются обманом пенсионеров.

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