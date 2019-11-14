Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на моторостроительном заводе №16 в Казани, начало 1940-х

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Фото: предоставлено ОАО КМПО

Чтобы сохранить оборонную промышленость, руководством Советского Союза было принято решение эвакуировать заводы вглубь страны. 7 октября 1941 года Воронежский авиамоторный завод №16 получил приказ об эвакуации на территорию Казанского завода №27. Музей трудовой славы КПМО поделился с «Реальным временем» документами и информацией тех лет.

Чтобы сохранить оборонную промышленность, руководством Советского Союза было принято решение эвакуировать заводы вглубь страны. 7 октября 1941 года Воронежский авиамоторный завод №16 получил приказ об эвакуации на территорию Казанского завода №27.

Предприятие, существовавшее уже 10 лет, свернуло свою работу всего за 25 дней. В течение двух месяцев в Казань прибыл 931 вагон, в 250 из которых были люди. Казанский завод №27 влился в более мощный Воронежский завод №16, так завершилась масштабная работа по эвакуации.

Отчет о ходе эвакуации Воронежского завода №16 в Казань. Документ: из фондов Музея истории КМПО

Из письма Елены Игнатьевны Птухиной, работницы завода:

«Эшелон, в котором я и моя сестра ехали из Воронежа в Казань, прибыл в столицу 25 ноября 1941 года. Город встретил нас сорокаградусными морозами, голодом и бесквартирьем. Комнату удалось найти только в селе Сухая Река, за 10 километров от города. Ежедневно в морозы, пургу мы добирались до завода пешком, транспорта не было никакого. Дорогу приходилось искать на ощупь. Завод работал в две смены: первая с 7 до 19 часов, вторая с 19 до 7 часов. Был двенадцатичасовой рабочий день. Нам было тяжело всесторонне: тяжелая работа, туго с питанием, одеждой, холода. Нам с сестрой постоянно хотелось есть. Есть было нечего. Одна надежда была на скудную заводскую столовую. Но и там обед был скудный: в супе несколько мороженых картошек, на второе — ложка овсянки.

Я трудилась в большом гальваническом цехе. В нем было семь больших ванн, в которых покрывались различные детали. Вес самой большой доходил до 200 кг. Детали в ванны окунали в основном мужчины, а мы, женщины, им помогали. При этом точно надо было знать, какие детали, куда и насколько надо погружать. Когда фронту сверхсрочно требовались самолеты, то мы трудились, не выходя с завода, попеременно отдыхая в цехе на лавочке».



Двигатель М-105, собиравшийся в годы войны на заводе №16. Иллюстрация: из фондов Музея истории КМПО

Объединенный коллектив предприятий стал именоваться Казанский союзный завод №16. Всю войну это был один из ведущих моторных цехов страны. Здесь производили мощный форсированный двигатель ВК-105, который устанавливали на истребителях Яковлева и пикирующих бомбардировщиках Пе-2, двигатель М-105 и другие типы авиамоторов.

Всего казанские моторостроители отправили на фронт около 15 000 авиадвигателей. Ежедневно с конвейера сходило до 20 моторов. Кстати, именно на этом предприятии впервые в советском моторостроении был внедрен поточный метод организации производства. Произошло это благодаря легендарному директору 16-го завода Макару Лукину, именем которого названа одна из улиц Авиастроительного района. Макар Лукин за годы войны обеспечил увеличение объемов производства завода в четыре раза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» от 26 июня 1941 года вводились обязательные сверхурочные: рабочий день для взрослых — до 11 часов при 6-дневной рабочей неделе. Отпуска отменялись.

Приказы об отмене выходных дней на заводе №16, 1942 год. Фото: из архивов Музея истории ОАО КМПО

За время войны коллектив завода завоевывал переходящее Красное Знамя Комитета обороны 19 раз! Решением ВЦСПС и министерства от 16 апреля 1946 года Красное Знамя Комитета обороны оставлено заводу на вечное хранение.

Митинг, посвященный вручению заводу №16 переходящего Красного Знамени ГКО. 1943 г.

Людмила Губаева