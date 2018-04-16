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Эхо «черного понедельника»: страховщикам прописали санацию по банковскому сценарию

07:00, 16.04.2018 5

Из-за ситуации на фондовом рынке механизм санации экстренно утвердила Госдума

Эхо «черного понедельника»: страховщикам прописали санацию по банковскому сценарию Фото: duma.gov.ru / Creative Commons Attribution 4.0 International

Из-за обвала российского фондового рынка Госдума форсировала принятие закона о санации страховых компаний: всего за 2 дня он был рассмотрен и принят во втором и в окончательном чтении. «Лечить» страховщиков планируется по аналогии с крупными банками — с помощью специального фонда ЦБ, который будет вливать деньги в проблемные организации и отстранять их прежних собственников. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», относятся к этой идее по-разному.

Ситуация, которая беспокоит

Идею о санации страховщиков с самого начала активно продвигал думский комитет по финансовому рынку и его председатель Анатолий Аксаков. На прошлой неделе комитет рекомендовал принять соответствующий законопроект во втором чтении — так и произошло на заседании Госдумы 10 апреля. Еще через 2 дня, 12 апреля, законопроект приняли в окончательном чтении. Он должен вступить в силу через 45 дней после официального опубликования (в первом варианте на это отводилось 90 дней).

На заседании Думы во вторник Аксаков заявил, что надо форсировать принятие закона, «учитывая его важность в связи с ситуацией на финансовых рынках, которая беспокоит, в том числе и ЦБ».

Ко второму чтению проект претерпел незначительные изменения: по предложению администрации президента в него был добавлен пункт, который позволяет снимать со страховых организаций вынесенные регулятором предписания, если все требования были исполнены в течение месяца. «Сейчас бывают случаи, когда выписывается предписание, и оно длительное время не отменяется, даже если финансовый институт все замечания устранил», — объяснил Аксаков.

На заседании Думы во вторник Аксаков заявил, что надо форсировать принятие закона, «учитывая его важность в связи с ситуацией на финансовых рынках, которая беспокоит, в том числе и ЦБ». Фото aksakov.ru

Болеют не только банки

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части санации страховых организаций» разрабатывался в соответствии с поручением президента Владимира Путина от 9 июля 2017 года. В конце ноября группа из 15 депутатов внесла его в Госдуму, и уже 13 декабря он был принят в первом чтении. В пояснительной записке разработчики писали, что он направлен «на недопущение роста социальной напряженности и системных проблем (угрозы стабильности) на финансовом (страховом) рынке».

Санировать страховщиков хотят по аналогии с банками. Для этого предлагается создать Фонд консолидации страхового сектора (ФКСС), который будет формироваться из средств Центрального банка, обособленных от его остального имущества. В июле 2017-го такой же фонд ЦБ создал для банковского сектора, сейчас с его участием санацию проходят банк ФК «Открытие», «Бинбанк», «Промсвязьбанк», «Рост Банк», банки «Траст» и «Советский».

Непосредственно санацией страховых организаций будет заниматься управляющая компания ФКСС. Сам механизм также уже обкатан на банках: уставный капитал проблемного страховщика будет снижаться до 1 рубля, после чего ЦБ сможет вливать в него свои средства и получать долю в капитале (не менее 75%). Кроме того, закон позволяет через суд взыскивать с прежних собственников страховщика расходы на санацию.

Вопрос о санации будет рассматриваться при наличии признаков неустойчивого финансового положения страховой компании и угрозы интересам ее клиентов, собственников, заинтересованных лиц, государства, «а также угрозы стабильности на страховом рынке». При этом за ЦБ остается право поступить как прежде — просто приостановить или отозвать лицензию компании.

Регулятор вправе будет передавать неустойчивых страховщиков под управление временной администрации. Если решение принимается в пользу финансового оздоровления, может вводиться мораторий на выплаты кредиторам (оно не действует на выплаты страхового возмещения) сроком до 3 месяцев.

В июле 2017-го такой же фонд ЦБ создал для банковского сектора, сейчас с его участием санацию проходят банк ФК «Открытие», «Бинбанк», «Промсвязьбанк», «Рост Банк», банки «Траст» и «Советский». Фото abnews.ru

Предотвращение катаклизмов

«Посмотрим, как это будет работать, — говорит вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. — Да, механизм [надзора и оздоровления] пока несовершенен ни в отношении банков, ни в отношении страховых компаний. На это нужно время, нужно через это пройти, чтобы понять, где слабые места, и, возможно, — внести изменения. Но на первом этапе нужна воля по предотвращению катаклизмов, такая воля есть. Будем двигаться поэтапно».

В целом создание механизма санации Сабиров считает правильным решением. «Любое потрясение на финансовых рынках серьезным образом сказывается на отрасли, которой это касается, и вообще на финансовом рынке, на социальном настроении в обществе. [Появление закона означает что] правительство понимает роль страхового рынка, его значимость для экономики. Рынок нужно контролировать и иметь определенные подушки безопасности на случай неординарных ситуаций», — говорит он.

«Мое мнение следующее: теперь Центральный банк займется разрушением финансовой системы в области страхования, — говорит доцент РАНХиГС, финансист Юрий Юденков. — Банковский бизнес он уже задушил, сейчас страхование. ЦБ не заинтересован в развитии, он заинтересован в качественном надзоре, и ему кажется, что он создает такой надзор. Но в ситуации усиления надзора вместе с ненадежными компаниями уничтожаются основы страхового бизнеса».

По мнению Юденкова, страховой сектор вообще следовало бы вывести из сферы ответственности ЦБ. «Скоро Центральный банк уже аудиторов будет контролировать. Совершенно никакой логики в этой монополизации нет. Давайте отделим надзор за страховыми организациями».

Закон о санации страховщиков просто смещает баланс: «Он повышает защищенность страхователей и кредиторов компаний — но за счет собственников. По мнению регулятора, риски клиентов и кредиторов перевешивают риски владельцев капитала», — отмечает Алексей Бредихин, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА.

Бредихин говорит, что санация страховщиков несет в себе и пользу, и риски. «За» — это то, что регулятор получит механизм, который позволит проводить санацию системно значимых организаций быстро и, будем надеяться, эффективно. Например, «Росгосстрах» спасали с помощью механизма для банковского сектора. Если бы он не входил в банк «Открытие», спасти его таким образом было бы невозможно. Риски в том, что санация может использоваться несколько избыточно: когда компания сама может справиться с проблемами, но регулятор вмешивается и наносит больше вреда».

Артем Малютин
ЭкономикаФинансы
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    у них и так много денег. а вот рядовые граждане страдают
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  • Анонимно 16 апр
    Беспокоит- сказано очень мягко
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  • Анонимно 16 апр
    В отпуск собрались. Смотрела билеты. Они чуть ли не в 1.5-2 раза подорожали
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  • Анонимно 16 апр
    Будем надеяться, что это отразится на наших ЗП в хорошую сторону
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  • Анонимно 16 апр
    Да, долго этот вопрос весел на рассмотрении. Янки помогли
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