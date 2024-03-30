И что с этим делать: личностное самоопределение
Личное самоопределение складывается из жизненного и профессионального. Во время выбора пути человек отвечает на два главных вопроса «Кем я хочу быть» и «Каким я хочу быть». Самоопределение человека — один из важных моментов в жизни. А переменчивость жизненных ориентиров, возможностей и интересов делает самоопределение цикличным процессом. Об этом в новом выпуске проекта «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова говорила с Алексеем Покотиловым, психологом, гештальт-терапевтом, соучредителем тренинговой компании PSY Factor.
Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений: alsina.gazizova@gmail.com.