5 «трубных» вопросов про ливневку и дренаж
Какими должны быть трубы для ливневой канализации, дренажной системы и как их правильно укладывать
Впереди — весенний паводок. Вешние воды разольются по городам и особенно — весям республики, в очередной раз напомнив всем владельцам частных домов о том, как важно правильно организовать систему дренажа и отвода влаги с участка. Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» освежим наши знания о дренаже и ливневке и ответим на самые популярные вопросы о том, какие трубы для них используются
- Какие трубы подходят для ливневой канализации?
«Ливневка» отводит стоки, которые собираются водосточной системой и дождеприемниками. Трубы в этой системе должны быть долговечными. Изготовлены они могут быть из разных материалов — исходить нужно из удобства сборки системы, желаемой долговечности, материальных возможностей.
Например, асбестоцементные трубы хорошо переносят химическую нагрузку и служат 30 лет, но сами по себе они хрупкие, их нужно очень осторожно монтировать и перевозить, к ним сложно подбирать фитинги, а еще они дорогие.
Стальные трубы прочны и надежны, соединяются между собой они сваркой. Оцинкованная сталь прослужит лет 40 минимум — вдвое дольше, чем простая «черная» труба. Правда, она и стоит куда дороже. К недостаткам стальной ливневки относится склонность таких труб к тому, чтобы «зарастать» изнутри солями. А это снижает их пропускную способность и прочность.
Чугунные трубы — очень тяжелые и совсем недешевые. Зато их быстро можно собрать в магистраль, они прочны как никакие другие и прослужат минимум полвека. Но современная ливневка, сделанная из чугуна, — скорее, экзотика.
Пластиковые трубы — самый популярный на сегодня вариант и, пожалуй, оптимальный по соотношению цены и качества. Это могут быть изделия из полиэтилена или ПВХ. Пластиковые трубы хороши тем, что они не ржавеют, хорошо переносят перепады температур, стенки у них гладкие — а значит, по ним хорошо и быстро стекает вода. Монтируются они раструбным способом, при помощи муфт или сварки. Чаще всего используются оранжевые трубы, которые предназначены для укладки в землю. Диаметр выбирается 110 — 160 мм.
Фото gidro-exp.ru
- Как монтируют трубы для ливневки?
Просто зарыть трубу в землю недостаточно. Нужно для начала сделать траншею, отсыпать ее дно песком. Дело в том, что просадка грунта может повредить магистраль, а морозное пучение почвы зимой — сломать трубу.
Важно, чтобы вода двигалась по системе ливневой канализации. Поэтому у трубы должен быть уклон — не менее 2 мм на каждый погонный метр. А еще, чтобы вода не задерживалась и не застаивалась, нельзя, чтобы во время монтажа магистрали образовывались прогибы труб.
- Может быть ливневка вообще без труб?
Поверхностные стоки действительно можно собирать не по подземным трубам, а пустить по открытым каналам и влагоприемникам. В качестве приемников можно использовать специализированные полимерные или бетонные лотки. Кто-то делает их самодельные вариации (распиливая пополам вдоль широкие трубы), а кто-то вовсе не утруждается ничем таким и просто роет канавы в грунте.
Основной критерий разработки такой системы — сколько стоков образуется на участке, какой рельеф, куда отводятся стоки. И если отводная канава — это поселковая ливневка, которая проходит прямо за забором, то можно обойтись и без сложно обустроенной ливневки. А некоторые собирают осадки в специально оборудованные бетонные бассейны, чтобы потом использовать их для полива.
Фото iseptick.ru
- А для дренажной системы какие должны быть трубы?
Дренажная система должна собирать и отводить с участка подземные воды. Трубы могут быть из разных материалов — керамическими, асбестоцементными, металлическими, пластиковыми (ПВХ или ПНД), и даже бетонными. Но обязательно все они имеют на стенках сеть перфораций. Лучше использовать специализированные дренажные трубы, хотя, конечно, имеют право на существование и «уроки Самоделкина», когда в обыкновенной ПВХ-трубе сверлится большое количество дырок. Правда, нагрузка на такую самодельную систему не должна быть большой — такое решение, скорее, подойдет для дачи.
Дренажная труба может быть с фильтром: в таком случае она двуслойная. Пластиковая труба комплектуется фильтром из высокопроницаемого геотекстиля. Фильтр должен защищать трубу от проникающих в нее загрязнений, но трубу с фильтром можно использовать только в почве, где нет глины, ила, суглинка. Иначе геотекстиль моментально забьется по всей длине трубы, а значит, и дренажа никакого больше не будет. А вот для песчаного грунта такая труба подойдет идеально.
Труба без фильтра — обычная, жесткая, из двух слоев полиэтилена низкого давления.
Кроме того, дренажные трубы могут быть гибкими или жесткими. Гибкие трубы используются, если траншеи, в которые они закладываются, криволинейны. Для прямолинейной прокладки используются жесткие дренажные трубы, а при укладке их стыкуют соединителями и поворотными элементами.
Фото прорабофф.рф
- Как правильно оборудовать дренажную траншею?
Дрены (трубы для дренажа) нужно укладывать правильно, как и ливневые трубы. То, на какую глубину их закапывать, зависит от уровня грунтовых вод, поэтому для каждого участка эта величина рассчитывается отдельно. А вот «пирог» дренажной траншеи, как правило, всегда должен быть одинаковым.
Чтобы обеспечить сток воды, нужно обязательно выдержать уклон — в 7 — 10 мм на каждый погонный метр. Дно траншеи нужно хорошенько утрамбовать. Потом на дно засыпают примерно сантиметровый слой крупного песка (не забудьте сохранить уклон). Следом дно и стенки траншеи застилаются геотекстилем, а поверх делается подсыпка гранитным щебнем толщиной в 5 — 10 см. На щебеночную подушку укладывается дрена, а потом засыпается таким же щебнем, так, чтобы над трубой засыпки было больше, чем подсыпки под ней.
Наконец, сверху настилается геотекстиль, а сверху — снова слой песка. И, наконец, траншею нужно засыпать грунтом, выкопанным из нее (сделать обратную засыпку).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым