Фиброцемент: еще один материал для сайдинга

Как делают фиброцементную облицовку и благодаря чему она «переходит в наступление»

Фиброцементный сайдинг — материал не такой популярный, как сайдинг, например, виниловый. Но отзывы о его потребительских свойствах вполне благоприятные, показывает этот материал себя хорошо, и популярность постепенно растет даже среди самых ретроградно настроенных строителей. Предлагаем поговорить о том, что это такое, из чего делают фиброцементные материалы для отделки фасада, в чем их достоинства и недостатки.

В автоклаве или естественным путем

Как легко понять по названию, фиброцемент — это цемент, в состав которого, кроме кварцевого песка, введено плотное волокно (фибра). Кроме прочего, в смесь вводятся добавки, которые улучшают характеристики готового материала. В этом композитном составе вы не найдете асбеста, хлора, формальдегида. Основной компонент по составу — цемент (его больше двух третей), остальное — фибра (ее до 20%), минеральные наполнители, очищенная вода и всяческие добавки (антипирены, пластификаторы, добавки, повышающие упругость, и т.д.).

Смесь формируется в специальных барабанах, лишняя влага удаляется с помощью пресса, после чего заготовки отправляются твердеть. Это может происходить в автоклаве или путем естественного созревания (за 28 дней, как и для всех цементных смесей). Если речь идет об автоклавном твердении, то в состав смеси входит целлюлозная, натуральная фибра. Если созревание естественное, то фибра синтетическая, из поливинилового волокна, а в смесь добавлена еще и известь. Кроме того, во время производства панели окрашивают — то есть фиброцементный сайдинг вовсе не обязательно серого «цементного» цвета.

И фиброцементные фасадные панели автоклавного твердения и естественного созревания имеют высокую прочность, долговечны, износостойки и обладают низкой теплопроводностью. Разница между двумя способами производства — не только в экономии времени в случае автоклавного твердения, но и в фактуре. Из автоклава может выйти имитация практически любых материалов (чем и пользуются многочисленные производители, делая сайдинг под дерево, под кирпич, под камень и т.д.). Фиброцемент естественного твердения дает обычную шероховатую поверхность, на которой хорошо просматриваются волокна фибры.

Фото mastera-fasada.ru

Какие еще бывают разновидности материала

Есть два вида фиброцементной облицовки.

Фиброцементный сайдинг — длинные широкие планки. Они очень похожи на деревянную доску и часто имитируют ее по дизайну. Есть два вида такого сайдинга: ровная доска (она похожа на планкен, ее монтируют внахлест) или с фаской (как вагонка, и тогда она укладывается встык с помощью паза).

— длинные широкие планки. Они очень похожи на деревянную доску и часто имитируют ее по дизайну. Есть два вида такого сайдинга: ровная доска (она похожа на планкен, ее монтируют внахлест) или с фаской (как вагонка, и тогда она укладывается встык с помощью паза). Фиброцементные панели — это плиты прямоугольной формы. Как правило, этот материал имитирует кирпичную стену или каменную поверхность. Для поклонников минимализма есть и коллекции, которые имитируют обычную ровную оштукатуренную стену.

Цвет и фактура внешней поверхности могут быть очень разнообразными: гладкой и текстурной, под дерево и под камень, яркими и неброскими по окраске. Современные материалы делают с инновационными защитными покрытиями: например, наногидрофильные составы с функцией самоочистки; слой антистатика, отталкивающий пыль; покрытие, предохраняющее от выгорания, и другие.

Фиброцементная облицовка может быть предназначена для стен и для цоколя. Цокольные панели толще, а значит, тяжелее стеновых.

Фото classical4u.ru

Достоинства и недостатки фиброцементной облицовки

Достоинств у фиброцементных панелей и сайдинга множество: материал нетоксичный, экологичный, подходит и для наружных, и для внутренних работ. Главные плюсы, заявляемые производителями, заключаются в следующем:

долговечность (ведущие производители заявляют срок службы до полувека, но пока на практике никто еще не удосужился проверить эти заявления — столько времени еще просто не прошло);

морозостойкость и вообще довольно серьезную индифферентность к погодным условиям;

устойчив к ультрафиолету, сохраняет цвет без необходимости пропитывать и заново перекрашивать раз в несколько лет;

обеспечивает хорошую шумоизоляцию;

плохо проводит тепло — а значит, надежно сохраняет его внутри стен;

не требует трудоемкого ухода;

ремонтопригоден (поврежденную панель или элемент сайдинга можно легко заменить);

устойчив к биологическим повреждениям: гнили, плесени, деяниям грызунов;

легко монтируется.

Есть, разумеется, и недостатки:

по сравнению с виниловым сайдингом фиброцементный дороже;

у материала повышенное влагопоглощение;

фиброцементные элементы довольно тяжелые, в одиночку их крепить не получится — нужна помощь напарника.

Фото kif74.ru

Две технологии монтажа

Монтаж фиброцементных плит и фиброцементного сайдинга практически не отличается от крепления других навесных материалов. Такой фасад можно собрать двумя основными способами.

Первый — крепление на подсистему. Обрешетка собирается из бруса или металлического профиля. Внимательно выберите шаг направляющих (это зависит от габаритов фиброцементных элементов фасада). Обрешетка нужна в нескольких случаях. Например, если стены неровные, без нее не обойтись. Но самый популярный случай, когда нужна подсистема, — когда вы собираете утепленный вентилируемый фасад, в котором вентзазор между стеной и облицовкой жизненно необходим.

Если ваш дом сделан из газобетона или кирпича — рекомендуется устанавливать под сайдинг металлическую подсистему (из нержавейки, оцинкованной стали или алюминия). Если дом деревянный или каркасный, подойдет деревянная обрешетка (из бруса 50х50 мм). Брус обязательно должен быть сухим, с защитной пропиткой. Обязательно надо выполнять рекомендации по крепежу: использовать не склонные к коррозии саморезы (это дорого, но себя оправдает).

Отдельный вопрос — обработка углов и стыков элементов фиброцементной облицовки. Они оформляются доборными элементами, уголками. К каждой партии сайдинга продается банка краски, которой окрашен материал — ею и обрабатываются запилы материала. Некоторые производители для обработки углов и стыков выпускают специальный герметик (этим развлекаются, например, японские бренды).

Второй вариант крепежа — крепить элементы не на подсистему, а прямо на поверхность стены. Этот способ используется куда реже, ведь утепление стен не требуется только в случае, если речь идет о дачном летнем домике. Кроме того, чтобы крепить фасадные элементы прямо к стене, она должна быть идеально ровной. Для этого ее часто сначала обшивают OSB-плитами.