Автономная канализация по правилам
Сброс и очистка стоков — дело хлопотное в организации. Надо продумать, как сделать все максимально комфортно и безопасно, и еще учесть правовые и законодательные нюансы, которых вовсе немало. Тема канализации, как и тема стройматериалов или, скажем, фундаментов, очень обширная. Начнем рассматривать ее с нескольких простых, но часто возникающих вопросов о юридических аспектах обустройства канализационной системы.
Можно ли по закону сделать выгребную яму без дна на участке?Можно, но есть условия. Это разрешается сделать, только если стоков в доме образуется не больше кубометра в сутки, а всего в доме живет два человека. Если в доме живет больше людей, нужно монтировать дополнительное дно. От дома такую яму должно отделять не меньше 15 метров (а если площадь участка этого не позволяет — обратитесь в «Водоканал», чтобы дополнительно согласовать этот вопрос).
А еще требуется контролировать максимальную глубину такой ямы. Зависит это от того, насколько высоко поднимаются грунтовые воды и нет ли риска врезаться в водоносный пласт. Как правило, в обычных местах глубина выгребной ямы должна быть примерно 3 метра.
Какие законодательные нормы и правила регламентируют канализацию на участке?Главное, на что мы должны опираться, — это СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.
Пригодится еще СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения.
ГОСТ 17.01.2.03-90 «Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения» поможет сориентироваться в природоохранных требованиях.
Если на участке стоит аэрационная установка, можно сбрасывать стоки из нее в овраг или канаву?Судебная практика говорит, что нельзя. Сброс стоков в таком случае будет приравниваться к сбросу отходов, а это запрещено. Поэтому не нужно верить большинству производителей аэрационных установок, которые рассказывают, что можно сбрасывать на рельеф стоки, очищенные на 90%.
Дело в том, что редко кто из домовладельцев производит еще и обеззараживание фекальных стоков, а значит, в ближайший овраг после аэрации будет отправляться, по сути, биологическая бомба замедленного действия. Стоков, которые бы соответствовали действующим нормативам, с помощью домашних аэрационных установок не добиться, и официального разрешения сбрасывать стоки на рельеф вы вряд ли добьетесь. Текущие административные регламенты таких вещей не предусматривают.
Зато в грунт на своем участке очищенные стоки вы можете совершенно законно сбрасывать — но только в рамках санитарных норм и требований. В комплексе с септиком или аэрационной установкой обязательно должны работать фильтрующие устройства (поле фильтрации, специальный колодец и т. д.).
Надо ли получать разрешение от местных властей на установку септика?Нет, не нужно. Для установки септика на участке не требуется разрешительной документации. Здесь вы вольны действовать в рамках законодательства (см. ссылки, приведенные выше) и исходя из возможностей своего кошелька и участка. Если септик вы покупаете, то следует проверить документы на него — паспорт изделия.
Схему размещения автономной канализации на участке, описание и рекомендации по эксплуатации вам покажут и объяснять при покупке септика. К вам могут возникнуть вопросы, только если вы будете эксплуатировать устройство для автономной канализации ненадлежащим образом.
Например, если вы вознамеритесь сбрасывать стоки из септика на рельеф, то это будет означать нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. А значит, если это каким-нибудь способом «всплывет”» (извините за каламбур), вам грозит штраф. Правда, он небольшой — до 2000 рублей — но вам выпишут предписание устранить нарушение. В общем, Роспотребнадзор, СЭС, природоохранная прокуратура и бдительные соседи не дремлют. А значит, нужно пользоваться домашней канализацией в полном соответствии с законом.
Как расположить септик на участке по правилам?По действующим нормам, стоит соблюдать следующие минимальные расстояния:
— от септика до дома — 5 м;
— до скважины или колодца — 20 м;
— до скважины или колодца на грунтах с высокой проницаемостью — 50 м;
— до границы участка — 4 м;
— до проточного водоема — 10 м;
— до пруда или озера — 30 м;
— до подземного газопровода — 5 м.
Подробно обустройство автономной канализации на участке мы будем разбирать в следующих статьях.
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