Семь вопросов о монолитных домах
Знакомимся с монолитной и монолитно-каркасной технологией строительства индивидуального дома
В проекте «Дом в фокусе» мы рассматривали разные технологии домостроения, но еще не затрагивали монолитных домов. Между тем монолитная технология вполне может быть применена к частному дому. Да, она не такая популярная, как, скажем, каркасное или кирпичное домостроение, но занимает определенную нишу в Татарстане. Надо сказать, что в регионах с повышенной сейсмической активностью дома строят преимущественно на монолитном каркасе. Попытаемся ответить на часто задаваемые вопросы о монолитных и каркасно-монолитных домах.
- В чем суть возведения монолитного дома? Чем он отличается от каркасно-монолитного?
Стены монолитного дома заливаются из цементного раствора в опалубку с установленным металлическим армокаркасом. Заливка происходит рядами: по мере того, как схватывается один фрагмент, опалубка разбирается и переставляется, чтобы залить следующий. В таких домах из монолита делаются и перекрытия. У монолитного дома высокая несущая способность стен, нагрузка на фундамент распределяется равномерно, и если технология соблюдена, то стоять такой дом будет сотню лет, а то и больше. Еще один плюс такой стены — поскольку она цельная, то в ней отсутствуют мостики холода.
Стены каркасно-монолитного дома не целиком отлиты из бетона. Сначала делается монолитный каркас — условные столбы, опоры дома, которые и призваны держать всю конструкцию. Стоечно-балочный каркас и перекрытия заливаются в опалубку, обязательно рассчитать оптимальное армирование. Пространство между опорами заполняется крупноформатными материалами с низкой теплопроводностью. Это могут быть пено- или газоблоки, керамзитобетон, арболит. Можно залить и монолитные стены из облегченного пенобетона — на усмотрение заказчика.
- А что такое обратный монолитный каркас?
По классической каркасно-монолитной технологии, сначала обустраивается фундамент, потом заливается перекрытие, потом собирается опалубка под колонны каркаса, потом заливаются, собственно, колонны. Следом собирается опалубка под перекрытия, потом они заливаются — и так до крыши (если в доме несколько этажей). Стены и перегородки выкладываются уже потом.
А обратный монолитный каркас строят в другом порядке, начиная, так сказать, с конца. Сначала заливают фундамент, потом перекрытие, а потом начинают… заполнять отсутствующий пока каркас. То есть, сначала выкладываются стены, а потом к ним заливают каркас. Получается, что бетон заливается в своеобразный «колодец», уже выложенный минимум с двух сторон — все это позволяет существенно сэкономить опалубку и увеличить прочность соединения колонн и стен.
- Дома с несъемной опалубкой тоже можно считать монолитными?
Да. Такие дома довольно популярны, потому что считаются очень теплыми — стены, залитые в несъемную опалубку, дополнительно утеплять не потребуется. Технология такова: сначала собирается несъемная опалубка из пенопласта, пенополиуретана, экструзионного пенополистирола или, например, щепобетонных плит. В этот «футляр» заливается бетон, и вся конструкция остается в таком виде, не разбирается потом. Собственно, особая «теплота» таких стен как раз и обеспечена составом несъемной опалубки.
Внутри такой заливки, конечно, должно быть продольное и поперечное армирование, а залитый бетон обязательно трамбуется (с помощью вибрации или механически).
- Каким бетоном заливаются стены?
Готовый бетон с завода заказывают для заливки редко — просто редко завод бывает настолько недалеко. В таком случае бетон подается в форму прямо из миксера по рукаву.
Чаще всего бетон используют самомесный. Если речь идет о тяжелом или о полистиролбетоне, его готовят в бетономешалке прямо на строительной площадке. Но часто, чтобы получить «теплый» монолит, стены заливаются из пенобетона. А значит, потребуется пенообразователь и понадобятся добавки в бетонный раствор.
- Какой фундамент подходит под монолитные дома? А какой не стоит делать?
Поскольку монолитные дома тяжелые, то фундамент под них должен быть прочным. Даже если перед нами монолитно-каркасный дом с заполнением из облегченного бетона. Поэтому есть смысл рассматривать под монолитный дом ленточный фундамент или плитный.
Точно не подойдут свайный и столбчатый варианты. Свайно-ростверковый фундамент с бетонными сваями — последний вариант, на случай, если без этого не обойтись из–за особенностей рельефа (например, если перед нами сильный перепад высот) или по иным непреодолимым причинам. Но в этом случае ваши архитекторы или проектировщики должны учесть каждый грамм нагрузки на квадратный сантиметр.
- Как прятать коммуникации в монолитные стены?
Вариантов два. Первый — проштробить все после того, как дом готов, и уложить в штробы электрические кабели, водопроводные трубы и прочие элементы коммуникаций. Потом замазать и заштукатурить.
Второй — для самых дотошных. Можно заранее рассчитать расположение коммуникаций, всех до сантиметра, включая распределительные коробки и подрозетники, и проложить все (например, электрокабели в гофрах) прямо в процессе заливки внутри стены.
- Как отделывают фасад монолитных домов?
Как правило, монолитные стены получаются ровными и не требуют многочисленных танцев с бубном по выравниванию. Выбор фасадной отделки у монолитов зависит от того, какой бетон использован для строительства. Если обычный, тяжелый, то придется подумать о теплоизоляции таких стен и утеплить их снаружи. Так что хорошо подойдет система «мокрого фасада». На финише можно использовать краску, плитку, фасадные панели. Можно выбрать и навесной вентилируемый фасад с обшивкой на вкус хозяина.
А если использован легкий бетон, то стены уже теплые, так что фасад можно и не утеплять. И значит, красить, штукатурить или облицовывать можно прямо по бетону. И здесь тоже выбор зависит только от ваших эстетических предпочтений.
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