Весь фильм казалось, что Яшина играет Алексей Морозов

Или в чем «Динамо» опередило «Спартак» и жестко отомстило ЦСКА в картине про «вратаря мечты»

Накануне в России начался прокат фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Корреспондент «Реального времени» побывал на премьере и сравнил картину с предыдущими блокбастерами на спортивную тему — «Легендой № 17» и «Движением вверх».

Почему фильм вышел именно сейчас?



Льву Яшину в этом году исполнилось бы 90 лет — казалось бы, весомый повод для того, чтобы объяснить появление на киноэкранах фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Но, извините, десять лет назад у него также был юбилей. Между тем в 2009-м кинематографисты почему-то не обратили на это внимания («отъюбилеив», например, 85-летие Булата Окуджавы). Могли бы Яшина и в 1999 году вспомнить, все-таки 70 лет, девять лет прошло после кончины. Но и тогда кинематографисты заострили внимание на других персонажах.

Поэтому я позволю себе версию, что инициаторы создания кинокартины о легендарном вратаре руководствовались не только цифрами. В какой-то степени, это «наш ответ»… нашим же «Легенде №17» и «Движению вверх». Особенно «Легенде». Студия Никиты Михалкова «ТриТэ», 6 лет назад нащупав спрос на новых киногероев в лице легендарных спортсменов прошлого, сняла очень неоднозначный фильм. Лично я насчитал в нем 17 мелких и крупных ляпов, и некоторые из них, по-видимому, напрягли и сильных мира сего. К примеру, в корне ошибочное выпячивание личностей Анатолия Тарасова и Валерия Харламова задело спартаковцев и динамовцев, и последние, судя по фильму про Яшина, ответили хотя и запоздало, но жестко. В КВН такие рефрены называют внутряками.

— Здорово, Аркадий. Что, побьете армейцев?

— Побьем. И чемпионат выиграем!

Это диалог из «Льва Яшина» тренера футбольного «Динамо» Михаила Якушина с наставником «Динамо» хоккейного Аркадием Чернышевым. В фильме логика его появления вызвана кратковременным уходом Яшина в хоккей после неудачного дебюта в футбольной команде. Но обещать «чемпионат выиграем» в хоккее динамовцы могли только дважды, в 1947 и 1954 годах, а потому хвастать вроде бы особо нечем, да и в жизни Яшина этот эпизод можно называть скорее любопытным, а не определяющим. Тем не менее в картину он вошел в том числе и потому, что Аркадий Иванович Чернышев — настолько мощная фигура в советском спорте, что, не упомянув его в «Легенде», ее создатели поставили бы жирный минус себе в карму.

Именно матч «Динамо» с ЦСКА в 1962 году, после неудачного выступления на ЧМ в Чили, выбран в качестве наиболее скандального для Яшина. Дело в том, что в то время «болельщики» устроили обструкцию Льву Ивановичу, так что 33-летнему вратарю пришлось поиграть и потренироваться среди дублеров и возвращаться на поле «через» гостевые матчи, где публика была подобрее московской. Но в плане демонстрации обструкции матч с ЦСКА точно не подходит. Состоялся он аж 30 сентября, а в Чили мы проиграли еще 10 июня, и с того времени Яшин успел шесть раз сыграть за «Динамо», причем четырежды в Москве, с «Торпедо» и «Спартаком». В матче с ЦСКА он не менялся, как показывают в фильме, более того, по мнению журналиста «Советского спорта» Анатолия Акимова, в прошлом знаменитого футболиста «Спартака», Яшин был одним из лучших наряду с вратарем ЦСКА, оставив свои ворота в неприкосновенности. Поэтому включение в фильм именно этого матча с ЦСКА выглядит как еще одна ответочка за «Легенду», теперь уже за Александра Мальцева, лучшего друга Харламова, про которого в фильме от студии Никиты Михалкова не сказано ни слова.

Чуть больше в киноновелле о Яшине оказалось «Спартака». Его могло бы быть очень много, если бы сценаристы рассказали хотя бы немного о первой победе советского футбола — на Олимпиаде-1956 в Мельбурне. Сломанная ключица Николая Тищенко в полуфинале с болгарами, финал, где обыграли Югославию усилиями Яшина и десяти спартаковцев, но во «Вратаре моей мечты» нет ни намека на ту победу, ни слова, ни кадра.

О «бедных чиновниках» замолвим мы слово

Для авторов спортивных фильмов, основанных на исторических событиях, давно уже на первом плане стоит драма и ее преодоление. К примеру, Криштиану Роналду после победы на ЧЕ-2016, которую он, получив травму в финале, наблюдал с бровки поля, может рассчитывать на интерес киношников, а вот Лео Месси понадобится самому продюсировать фильм о себе. Американские «Али» 2001 года и «Чудо на льду» 2004-го, английский «Юнайтед» 2011-го, датский «Андердог» 2015-го, основанные на реальных событиях, рассказывают не только о победах. Там тоже есть преодоление, травмы, смерти, зачастую много смертей, как в «Юнайтед». Сразу два фильма именно о Валерии Харламове — «Дополнительное время» 2007 года и нашумевшая «Легенда» посвящены человеку, который вернулся в хоккей после аварии и ушел из хоккея и жизни после второй автокатастрофы. «Движение вверх» рассказывает о легендарной и скандальной победе на Олимпиаде-1972, которая сама по себе была драматической из-за теракта.

Так и личность Яшина заинтересовала киношников не только потому, что это был один из трех советских обладателей «Золотого мяча» (и единственный вратарь среди них), чемпион Олимпиады и Европы. Титулы, возможно, их вообще не интересовали. Хотя они сами по себе удивительны в коллекции человека, который вместо учебы в футбольной академии работал на заводе во время войны и пришел в футбол со двора. Гораздо больше авторы фильма сделали акцент на преодоление себя после провала в дебютном матче, а еще больше — после неудачи на ЧМ. Хотя…

Для понимания: как таковой неудача тогда была общей, а не конкретно Льва Ивановича. О ней подробно уже писал на страницах нашей газеты в своей колонке президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров: «А что было на самом деле? Яшин играл в том матче после сотрясения мозга. Мяч на высокогорье летел по замысловатой траектории. Решающий гол был забит после чудовищного обреза игрока сборной СССР, который даже не побежал исправлять свою ошибку. При счете 1:2 у нас был еще час времени, но полевые игроки так и не смогли сравнять счет. Чилийцы, которым мы проиграли, стали в итоге третьими, победив на том ЧМ еще и Италию с Югославией. Все эти нюансы, понятные профессионалам, были чужды толпе: мы проиграли, необходим был стрелочник, и 33-летний вратарь подходил под эту роль лучше остальных».

Во «Вратаре моей мечты» упоминается та самая негативная заметка ТАСС, после которой Яшина на родине стали винить во всех грехах, даже не имея возможности посмотреть матч. Все просто. В СССР приходилось экономить валюту, и зачастую спорт описывали собственные корреспонденты ТАСС, «Правды», «Известий», «Комсомольской правды», «Труда», поскольку журналисты профильных изданий — «Советского спорта» и «Футбола» — были «не при валюте», как Коровьев с Бегемотом. Корреспондента, написавшего пасквиль на Яшина, в фильме сыграл Ян Цапник, но авторы картины, увы, пошли на сделку с совестью, показав по сюжету, что на Цапника надавил некий высокопоставленный спортивный чиновник. Все опять-таки просто: агентство существует и сегодня, и нести ответственность за бездарного сотрудника тех лет оно не намерено, а в плане продвижения картины может помочь. Вот и нашелся персонаж спортивного чиновника безо всякого намека на прототип.

Увы, но все три спортивных блокбастера — «Легенду», «Движение», теперь еще и «Вратаря мечты» — объединяет легкий плевок в прошлое страны. Владимир Меньшов в «Легенде», Марат Башаров в «Движении», теперь вот Александр Самойленко во «Вратаре» играют каких-то карикатурных персонажей, олицетворение всего плохого, с чем борются те, кто за все хорошее. Дальше всех пошли в «Легенде №17», где с помощью выдуманного конфликта с таким чиновником из федерации хоккея Анатолий Тарасов, коммунист до мозга костей, полковник советской армии, главный тренер сборной ЦСКА, представал в роли едва ли не «борца с системой». Вот зачем это? Советские спортивные чиновники зачастую были куда порядочнее, чем вся артистическая и журналистская братия, разъезжавшая со сборными СССР по Олимпиадам и чемпионатам мира. Никакой ответственности такие поездки не несли, а прибарахлиться позволяли нехило. Известна история, как лыжник Вячеслав Веденин выиграл легендарное золото Олимпиады 1972 года в Саппоро, с чем его не поздравил никто из окружения, поскольку «болельщики» из числа журналистов, фотографов, артистов разбежались по японским магазинам тратить валюту. Что не помешало тому же поэту Роберту Рождественскому позже написать «Репортаж о лыжной гонке» в стихах. По-видимому, за нее он даже получил премию Ленинского комсомола того года, хотя само понятие «репортаж» подразумевает личное присутствие человека.

Также сценаристы всех трех фильмов, как по общему лекалу, обязательно находят в карьерах главных героев мудрого наставника, который является примером для подражания. У Харламова это был тренер Тарасов, как и у Сергея Белова — наставник Владимир Кондрашин, для Яшина им стал старший товарищ Алексей Хомич, жизненно сыгранный Алексеем Кравченко, более того, напоминающий Хомича, которого я запомнил уже по архивным кадрам. Что касается схожести со Львом Яшиным малоизвестного артиста Александра Фокина, то, скажу честно, гораздо больше сходства у него с экс-капитаном хоккейного «Ак Барса» Алексеем Морозовым.

Но и в роли Яшина он не вызывает неприятия, наоборот, очень органичен. Как и Алексей Бардуков в роли Владимира Савдунина, которого зрители знают по сериалу «Дело майора Черкасова». А вот легендарного капитана «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто играет Сергей Белоцерковский, более известный ролями бабника в «Восьмидесятых» и прожженного мажора в «Реальных пацанах». Во «Льве Яшине» Белоцерковский, похоже, постарался объединить навыки бабника-мажора, поскольку именно таким выглядит киношный Нетто.



— Француженки какие, красивые?

— Всякие.

— Так что же ты там, со всякими?

— Это мне товарищ Нетто рассказал.

Это из диалога Яшина с женой после победы на ЧЕ-1960. На банкете после которого Нетто тоже выглядит самым хитровыделанным. Лезет на глаза президенту ФК «Реал» Сантьяго Бернабеу, когда тот предлагает контракт Яшину, пиарится… Совпадение? Думаю, нет, тем более зная нюансы биографии футболиста, как и то, что именно Нетто в итоге станет одним из первых спартаковцев, которые выедут на работу в капстрану, несмотря на «железный занавес» в СССР.

Фактология

Камень преткновения для всех фильмов о легендарных личностях — это выверенность фактов. 17 фактических ошибок «Легенды» раскололи кинозрителей на два непримиримых лагеря — тех, кому понравился фильм, и тех, кого он выбесил абсолютно наплевательским отношением к исторической правде. Ссылки на то, что кино имеет право на художественный вымысел, не выдерживают никакой критики. Во «Вратаре моей мечты» тоже есть эпизод, когда рассказывают о дебюте 21-летнего Льва Яшина в большом футболе. Он пришелся на матч ««Динамо» — «Спартак», когда Яшин вышел на поле на 73-й минуте, заменив травмировавшегося Алексея Хомича. Эпизод этот подробно описан в его книге «Записки вратаря», когда Яшин через две минуты после замены столкнулся со своим полузащитником Всеволодом Блинковым, и спартаковец Николай Паршин сравнял счет, отправив мяч в пустые ворота. Только вот в фильме этот эпизод предваряется следующим диалогом:

— Кто забил?

— Бесков. Хлестким ударом в девятку.

— Молодец Костя!

Бесков, безусловно, молодец. Только у динамовцев в том матче отличился Савдунин, друг семьи Яшиных, который по ходу фильма сопровождает главного героя практически до конца его карьеры. Даже в то время, когда сам уходит из футбольного клуба на работу дипкурьером. И эта деталь также присутствует в фильме, грея душу болельщиков футбола. А вот с голом Бескова в ворота «Спартака» сценарист дал маху.

Как и с эпизодом тренировки «Динамо», на которой находятся два вратаря с цифрой 1 на свитере. Что-то подсказывает, что даже в 50-е годы такое было неприемлемо. Но запоминается тот эпизод своим окончанием, когда Валентина приходит мириться с возлюбленным и пишет на его мяче «Я согласна. Яшина В». Вот если и есть необходимость в художественном вымысле, то это как раз тот случай, когда он полностью оправдан. Изящный выход из конфликта, который был начат в ЗАГСе, где Валентина заявила, что хочет оставить свою фамилию после замужества. Был ли подобный эпизод на самом деле или сценаристы придумали его с одобрения Валентины Тимофеевны, которая была самым строгим консультантом картины, мы не знаем. Но смотрится это на экране очень трогательно.

Придирчивый консультант был крайне необходим в «Легенде», где подобные обязанности взвалил на себя на правах сына Александр Харламов. Только что мог посоветовать человек, которому на момент смерти Валерия Борисовича и мамы было всего шесть лет. Такой консультант, так или иначе, был уже во второй картине «ТриТэ» «Движение вверх», вызвавшей куда меньше нареканий с точки зрения фактологии. Но там в роли путеводной звезды был еще и легендарный матч СССР — США на Олимпиаде в Мюнхене. У «Вратаря моей мечты» такого матча не было. Поскольку в биографии Яшина насчитывается столько событий, как победных, так и проигрышных, что у сценаристов наверняка глаза разбегались. Поэтому в фильме нет ни чемпионской Олимпиады, ни «серебряного» ЧЕ-1964, ни четвертого места на ЧМ-1966.

Зато есть, зачем-то загадочный матч 1954 года «Динамо» — «Торпедо». Комментатор матча Николай Озеров, который четырьмя годами ранее якобы молча сидит в радиорубке за спиной не менее легендарного Вадима Синявского, рассказывает в микрофон о перипетиях матча, перечисляя динамовцев и торпедовцев:

— Какой оригинальный пас пяткой сделал Эдуард Стрельцов. Самый юный игрок чемпионата. Похоже, из него вырастет большой мастер.

— Что он творит. Цирк какой-то, — уже с трибуны возмущается кто-то из динамовских тренеров.

По сюжету матча и фильма динамовцы ведут — 2:0, когда торпедовцы зарабатывают право на 11-метровый. Пробивает 17-летний Стрельцов, удар которого отражает Яшин.

Между тем это события 1954 года, когда Яшину уже 25 лет, и он уже год как основной голкипер, поскольку его учитель Алексей Хомич перешел в минское «Динамо». Зачем акцентировать внимание на этом матче? Разве что затем, что через год на телеэкраны выйдет фильм уже про Эдуарда Стрельцова. И там также сыграет Виталий Хаев, исполнивший сейчас роль Михаила Якушина, Михея… Может, в фильме про «Стрельца» будет не только «Торпедо», но и «Динамо», и тем самым идет «взаимное опыление»? Хотя, может, кому-то понадобилось, чтобы в фильме была увековечена фамилия арбитра Виктора Архипова, который, по совпадению, судил и тот самый дебютный матч Яшина со «Спартаком». Мол, там вратарь опозорился, здесь прославился… Хотя эта версия выглядит совсем уж конспирологично.

В остальном же события фильма радуют глаз. Описания первого чемпионата Европы в еженедельнике «Футбол», первый номер которого вышел 29 мая 1960 года, за 42 дня до нашей победы в финале. А последний матч Яшина 1971 года анонсируется уже на страницах еженедельника «Футбол-Хоккей», куда перешел работать фотографом Алексей Хомич, а редактором стал Виктор Понедельник, автор решающего гола на ЧЕ-1960.

Такие детали жизни, как любимая рыбалка, постоянные папиросы, даже язва и борьба с ней с помощью пищевой соды — это та самая бытовая правда жизни, без которой не было бы Льва Яшина. А такие легендарные персонажи, как Виктор Понедельник, Михаил Месхи и Гиви Чохели, заинтересуют любителей футбола Грузии и ростовчан. Спартаковцы, торпедовцы, зенитовцы (Юрий Войнов), локомотивцы (Валентин Бубукин), чьи имена прозвучали в фильме, заинтересуют болельщиков и тех и других клубов. Тем более что это первый фильм про футбол, который, безусловно, достоин просмотра.