Список персон

Сафин Ленар Ринатович

Гос. ведомства, Министерства
Сафин Ленар Ринатович

Общая информация

Родился 11 февраля 1969 года в г. Арске ТАССР.

Образование:

1993 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «правоведение» )

2000 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «менеджмент» )

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

В 1993 — 1995 гг. — ассистент кафедры истории и права КФЭИ.
В 1995 — 1998 гг. — старший преподаватель кафедры уголовного права КГУ.
В 1998 — 2008 гг. — доцент кафедры уголовного права и криминологии КГУ.
В 2008 — 2009 гг. — заместитель директора по экономике и финансам ГУ «Главтатдортранс».
В 2009 — 2010 гг. — директор ГУ «Главтатдортранс».
С 2010 г. — министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 31а
  • Телефон: (843) 291-90-10
  • Email: mindortrans@tatar.ru
  • Сайт: mindortrans.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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