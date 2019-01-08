«Только честный труд» объединяет Зинэтулу Билялетдинова и Алину Загитову

Топ-10 спортивных персон 2018 года по версии «Реального времени»

Татарстан, как известно, один из лидеров в развитии спорта в России, так что нам не пришлось напрягаться, составляя список из десяти спортсменов, тренеров и спортивных функционеров РТ в 2018 году. Но вот расставить их по ранжиру — занятие уже не столь благодарное, особенно в верхней части топа. Спортивная редакция «Реального времени» представляет свой рейтинг самых заслуженных людей от спорта в Татарстане.

10. Курбан Бердыев, главный тренер ФК «Рубин»

Фото Олега Тихонова



Долгожданное возвращение Курбана Бердыева в столицу Татарстана простым не получилось. Впрочем, вся тренерская карьера этого специалиста представляет собой сплошное преодоление сложных обстоятельств. Так было при первом (и пока самом успешном) пришествии Бердыева в «Рубин», когда тренер за полтора сезона вывел унылого середняка «пердива» в элитный дивизион. А на следующий сезон, собрав буквально по кусочкам дееспособный состав, завоевал первые медали чемпионата России в истории «Рубина». Затем были золото, победа на «Камп Ноу» — любой уважающий себя фанат «рубиновых» знает заслуги КББ назубок.

В «Ростове» Бердыев ваял грозу «Аякса» и «Баварии» в условиях безденежья, раскрыв таких игроков, как Мевля, Полоз и Ерохин. Наградой стали серебряные медали чемпионата — стоит ли уточнять, что первые в истории донского клуба? Даже страшно за интригу чемпионата, если Бердыев возглавит топ-клуб (по меркам РПЛ). Но нет, этот специалист не ищет легких путей. Перед сезоном 2017/2018 он возвращается в «Рубин», погрязший в конфликтах и долгах и практически разваленный предыдущим руководством, деятельность которого до сих пор аукается «Рубину». Долгую работу команды Валерия Сорокина по приведению клуба в соответствие финансовым нормам Fair Play в «испанскую эпоху» нивелировали за одно трансферное окно, потратив около 40 миллионов евро только на трансферы.

Теперь даже после расчистки «авгиевых конюшен» Бердыев может усиливать состав только тем, что плохо лежит — то есть свободными агентами или арендами. Но и тут есть подводный камень — зарплаты игроков. Так что вносим поправку: это должны быть футболисты без клубов с низкими запросами по личному контракту и арендованные игроки, львиную часть зарплаты которых платит не «Рубин», а клуб-обладатель прав.

Но уж что умеет Курбан Бердыев, так это давать результат. Осенне-зимнюю часть чемпионата «Рубин» завершил сенсационно высоко, обыграв в последнем туре на выезде лидера чемпионата «Зенит». Шестое место после перерыва в чемпионате удержать будет непросто, но пока команду возглавляет Бердыев, шансы есть всегда.

9. Владимир Леонов, министр спорта РТ

Фото Олега Тихонова



Татарстан из года в год усиливает свои позиции в качестве хозяина статусных спортивных мероприятий. Понятно, что за этим стоит политическая воля руководства региона, но эту волю еще нужно реализовать. Поэтому в нашем рейтинге свое заслуженное место занимает министр спорта РТ Владимир Леонов.

Прошлый год был особенно богат на крупные спортивные ивенты в Казани. Прежде всего, конечно, это ЧМ-2018. Многие официальные лица ФИФА и многочисленные эксперты разных мастей отмечали уровень организации мундиаля именно в столице Татарстана.

Помимо этого можно отметить проведение в Казани этапов Кубка мира по плаванию и прыжкам в воду, второго Red Bull Air Race World Championship, чемпионата мира по пляжному гандболу и многое другое. Как следствие, Татарстан был признан лучшим спортивным регионом России. Церемония вручения Национальной спортивной премии за 2018 год прошла в начале декабря прошлого года в Москве.

8. Джастин Азеведо, нападающий ХК «Ак Барс»

Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)



30-летний канадец играет в Казани уже пятый сезон и в каждом из них он был признанным лидером «Ак Барса». А прошлогодний чемпионский плей-офф стал для форварда просто триумфальным: в 19 матчах Азеведо набрал 24 (9+15) баллов за результативность.

Болельщики «Ак Барса» любят этого хоккеиста не только за голы и передачи. Всегда позитивный Джастин, обладая весьма скромными (по хоккейным меркам) габаритами, не гнушается и черновой работы. Поразительно, но «малыш Ази» умудрился стать одним из лидеров клуба и по силовым приемам на льду — на его счету 24 «хита» в плей-офф. Особенно запомнился его борцовский бросок во второй казанской игре серии против челябинского «Трактора», которым он сбил с ног куда более габаритного Артема Пеньковского, вдруг вздумавшего проучить канадского «малыша» на кулаках.

Канадским форвардом, у которого перед стартом нынешнего сезона заканчивался контракт с «барсами», интересовались многие толстосумы КХЛ, включая ЦСКА. Однако Джастин продлил договор с «Ак Барсом», чем снискал себе еще большее уважение фанатов ныне самого титулованного клуба лиги.

7. Никита Шлейхер, прыгун в воду

Фото Олега Тихонова



Татарстан планомерно превращается в один из мировых центров водных видов спорта, о чем мы упоминали, рассказывая о заслугах Владимира Леонова (пункт номер 9). Пытаются не отставать и спортсмены.

В прошлом году запомнилось яркое выступление 20-летнего прыгуна в воду Никиты Шлейхера. Он стал одним из героев чемпионата Европы, проходившего в начале августа в Глазго. Главную свою награду, золотую, Никита завоевал в миксте с москвичкой Юлией Тимошининой, а в прыжках с вышки стал вторым. Уже в ноябре Шлейхер завоевал две золотые медали на 6-м этапе Гран-при FINA по прыжкам в воду в Австралии, обе — в прыжках с 10-метровой вышки (индивидуальных и синхронных).

В Казань Никита переехал из Ставрополя, и именно в Татарстане из него сделали спортсмена мирового уровня.

6. Эмиль Гарипов, голкипер ХК «Ак Барс»

Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Эмиль Гарипов довольно нестабильный вратарь, за что его ругают многие болельщики «Ак Барса», СМИ и эксперты. Но чего у него не отнять, так это бойцовского характера. Тем более что в хоккее главное, как известно, плей-офф, а в нем Эмиль Гарипов всем все доказал — появилась и надежность, и стабильность, и героические сейвы. В итоге коренной татарстанец стал одним из главных творцов третьего для Казани Кубка Гагарина. Итоговые цифры потрясают воображение — 94,4% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,5. Да, по первому показателю по итогам сезона его опережают Карри Ряме («Йокерит») и Павел Францоуз («Трактор»), а по второму — только Ряме, но тут надо учитывать, что Гарипов «выбил» эту статистику за 19 матчей, тогда как у Ряме их было всего 6, а у Францоуза 12.

Сейчас Эмилю вновь несладко. В начале сезона были даже проблемы со спиной, о чем сообщало «Реальное время», а затем нехотя подтвердил и клуб. После восстановления от повреждения стабильность Гарипова образца прошлогоднего плей-офф ушла, и молодой Подъяпольский навязал ему серьезную конкуренцию за пост номер один в «Ак Барсе». Но, скорее всего, Эмиль вновь оставил свою лучшую игру на розыгрыш Кубка Гагарина грядущей весной.

Отдельно хочется сказать о человеке, без которого голкипер давно завершил бы спортивную карьеру. Огромную роль в становлении Эмиля как хоккеиста (да и как человека) сыграл его папа, который привел его шестилетним в детскую школу «Ак Барса». Автор этих строк может свидетельствовать из своего опыта общения с Рамилем Гариповым, что это настоящий отец, который всегда горой за своего сына. В интервью «Реальному времени» Гарипов-старший рассказал много интересного о непростой спортивной судьбе своего сына.

5. Андрей Ларьков, лыжник

Фото skisport.ru



К вопросу о лидерстве Татарстана в российском спорте: почти в любом регионе достижения серебряного и бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане в лыжных гонках принесли бы ему первое место в рейтинге. А в Татарстане у Андрея Ларькова «лишь» место в пятерке.

Помимо олимпийских наград, на счету уроженца Зеленодольска серебро чемпионата мира, золото зимней Универсиады-2015 и несколько золотых наград чемпионатов России.

Отметим также, что на традиционной церемонии «Спортсмен года-2018» лучшим спортсменом Татарстана среди мужчин был признан именно Ларьков.



4. Евгения Тарасова, фигуристка

Фото youtube.com

В шаге от тройки лучших персон РТ в области спорта по версии «Реального времени» остановилась фигуристка Евгения Тарасова, которая в паре с Владимиром Морозовым завоевала серебро в командных соревнованиях ОИ-2018 в Пхенчхане. В российской команде они показали лучший результат, набрав максимальные 10 баллов, которые стали для нее переломными.

Успех в личном зачете повторить, к сожалению, не удалось, несмотря на второе место по итогам короткой программы. В произвольной фигуристы совершили ряд ошибок и остались опять-таки в шаге от пьедестала. Зато пара Тарасова — Морозов победила в финале Гран-при, на чемпионате Европы и России. Как следствие, Женя удостоилась звания заслуженного мастера спорта РФ.

3. Владимир Алекно, главный тренер ВК «Зенит-Казань»

Фото Максима Платонова

Прошедший год стал феноменальным для волейболистов «Зенита-Казань» — команда показала стопроцентный результат, выиграв пять из пяти турниров, в которых участвовала: Суперкубок, чемпионат и кубок России, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Главным из этих титулов стал все же последний — подопечным Алекно он покорился впервые. А в начале года Владимир Романович дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

Новый сезон, по идее, должен был складываться непросто для Алекно. В команде не удалось удержать лучшего диагонального мира — Вильфредо Леона, который заснеженной Казани предпочел солнечную Италию, перейдя в «Перуджу». Но пока казанцы потеряли лишь звание клубного чемпиона мира — зато выиграли очередные Суперкубок и Кубок России и уверенно лидируют в чемпионате страны. Наставнику «Зенита» удалось изменить стиль игры, поскольку француз Нгапет, взятый на замену Леону, все же далеко не Леон. А главная проверка ожидается весной в матчах Лиги чемпионов, где подопечные Алекно, скорее всего, и встретятся с Вильфредо «по разные стороны баррикад».

2. Зинэтула Билялетдинов, главный тренер ХК «Ак Барс»

Фото Максима Платонова

В Татарстане так исторически сложилось, что все большие команды ассоциируются, как правило, с именем конкретного тренера. «Рубин» — это Курбан Бердыев, «Зенит» — Владимир Алекно, а «Ак Барс», разумеется, — Зинэтула Билялетдинов, хотя золотую дорожку казанскому хоккею проложил ныне покойный Юрий Иванович Моисеев. Четыре из пяти главных трофеев российского хоккея, принадлежащих «Ак Барсу», были завоеваны именно с Биллом.

Нынешнее чемпионство «Ак Барса» — знаковое для самого Билялетдинова. Именно оно развеяло последние сомнения в том, что Зинэтула Хайдярович — сильнейший тренер в истории КХЛ. Своей работой в последние три сезона специалист показал, что умеет лепить чемпионскую команду не только из звездной россыпи игроков, но и из немалого количества местных кадров, а главное, из малоизвестного «молодняка». Кто мог предположить перед началом сезона, что тот же Алексей Потапов, по сути, списанный из нижегородского «Торпедо», станет не просто обладателем Кубка Гагарина, но и ключевой деталью механизма «Ак Барса»? То же можно смело сказать и о Никите Лямкине, да и местный воспитанник Василий Токранов знатно прибавил именно при Билялетдинове. Кроме того, специалист показал тренерскую гибкость, удалив слабые места из игры Станислава Галиева, найдя общий язык с Александром Бурмистровым и умело внедрив в коллектив Даниса Зарипова с его лидерскими качествами — так, чтобы не пошатнулись при этом позиции капитана клуба Александра Свитова.

В нынешнем сезоне повторить чемпионский успех будет непросто. «Золотая команда»-2018 была процентов на 80 собрана еще бывшим генменеджером клуба Равилем Шавалеевым, а с новым — Рафиком Якубовым отношения у Билялетдинова не складываются, да и селекционная работа нового руководства «Ак Барса» вызывает большие вопросы. Не только у журналистов, но и у самого Билялетдинова.

Но главный козырь опытнейшего тренера, та самая «система Билла», которая уже стала феноменом российского хоккея, никуда не делась. Рецепт успеха Билялетдинова отнюдь не в таланте или «способностях» игроков, а в их высокой работоспособности и характере. «Труд» и «работа» — эти слова на пресс-конференции, посвященной завершению прошлого сезона, Зинэтула Хайдярович произносил чаще всего.

А его знаменитая фраза из чемпионской раздевалки «только честный труд», дополненная кратким нецензурным междометием, ярче всего характеризует стиль работы одного из самых успешных тренеров в истории спортивного Татарстана.

1. Алина Загитова, фигуристка

Фото vk.com/eteritutberidze

«Только честный труд» — эта фраза как будто специально придумана и для 16-летней Алины Загитовой, которая, по сути, принесла в жертву собственное детство, чтобы выиграть в 15 лет золото Пхенчхана-2018. Выиграть в атмосфере невероятного давления со стороны отечественного «бомонда» фигурного катания во главе с авторитетной Татьяной Тарасовой, которая откровенно «топила» за конкурентку Загитовой Евгению Медведеву.

Олимпийские чемпионки в фигурном катании после золота ОИ нередко пропускают сезон, но только не такие бойцы, как Алина Загитова. «Татарскую принцессу» не остановил даже постолимпийский провал на ЧМ, где фигуристка проехала мимо пьедестала. Алина собралась и выдала победы на двух этапах Гран-при и став второй на итоговом Гран-при в Ванкувере. Все это в условиях быстрой трансформации организма — ведь даже внешне Загитова за полгода превратилась из девочки в длинноногую девушку.

Алина выступала на чемпионате России с травмой, что в итоге сказалось — она завершила соревнования на пятом месте, но собирается восстановиться и принять участие в чемпионате Европы в Минске уже в этом месяце. Пока эксперты от фигурного катания восторгаются новыми 14—15-летними гениями из группы Этери Тутберидзе, оккупировавшими пьедестал ЧР, Загитова и не думает сдаваться, приступив к разучиванию главного «козыря» юных конкуренток — четверных прыжков. Зная ее характер, предположим, что она и эти сложнейшие элементы «дожмет».

Алина родилась в Лениногорске, а впервые встала на лед в ледовом дворце спорта «Юбилейный» в Альметьевске. Затем ее отец (бывший хоккеист) переехал в Ижевск, и соседняя республика получила будущую олимпийскую чемпионку. Долгое время фигуристка выступала за Удмуртию, а сейчас и вовсе представляет Москву. Но как уроженка Татарстана Загитова заслуженно возглавляет топ-10 персон спорта в РТ по версии «Реального времени».

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