Как самоизоляция раскрыла талант писателя в «финансовом демиурге» Татарстана

Глава холдинга «Связьинвестнефтехима» «экспромтом» за 3 месяца перелопатил семейный «железнодорожный архив», чтобы написать книгу

Фото: Максим Платонов

Довольно тихо и незаметно в Музее казанской иконы недавно прошла презентация книги «Железные дороги, которые не прошли через Казань». Несмотря на скромный медийный масштаб события, у книги оказался выдающийся автор из современного истеблишмента республики — глава холдинга «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин. Этот факт нигде не афишировался — но отрицать его Сорокин в разговоре с «Реальным временем» не стал. Несмотря на большую занятость в управлении аккумулирующим ключевые активы Татарстана холдингом, услугами «литературных негров» он пользоваться не стал. Свободное время, чтобы взяться за перо, предоставил COVID-19, загнавший на несколько месяцев в дома даже самых влиятельных татарстанцев.

Борьба Казани за «железку»

В столице Татарстана вышла книга «Железные дороги, которые не прошли через Казань. Исторический очерк». Автором издания оказался Валерий Сорокин — генеральный директор холдинга «Связьинвестнефтехим» («СИНХ») и председатель совета директоров (а также разработчик плана по перезагрузке) ПАО «Ак Барс» Банк. Татарстанские СМИ называют Сорокина не иначе как финансовым демиургом Татарстана.

Книга приурочена к 100-летию ТАССР, о чем свидетельствует соответствующий значок на первой странице. А на второй — имеется надпись: «Проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань посвящается».

208-страничный том выпущен тиражом всего в 500 экземпляров в «Издательстве Сергея Бузукина». Издание изобилует архивными фотографиями (многие из них уникальные), картами, схемами, чертежами, копиями документов и таблицами. Несмотря на неоправданно (книга реально хорошая) ограниченный тираж, книгу купить можно совершенно свободно. Так и сделал корреспондент «Реального времени».

Как гласит аннотация, книга посвящена истории «ожесточенной борьбы» за первенство в организации железнодорожного движения в России второй половины XIX века. Опираясь на личный «книжно-железнодорожный архив», автор проработал сведения о железнодорожных проектах, участницей которых готова была стать Казань. Причем речь идет о неудачах, случившихся с казанскими организаторами железнодорожного сообщения.

Презентация состоялась на днях в Музее казанской иконы. К слову, там же можно приобрести экземплярчик. Отметим, что частный музей, открытие которого состоялось в прошлом году, создан по инициативе того же Сорокина. Он собирал экспонаты, находил средства на строительство, отделку и оборудование.

Пандемия заставила взяться за перо

— Книгу я написал экспромтом, за 3 месяца, в период режима самоизоляции, объявленного в связи с коронавирусом, — рассказал Валерий Сорокин «Реальному времени». — Исторические книги и брошюры, которые были использованы в работе, у меня были давно, как и сама идея книги. Но если бы не самоизоляция, неизвестно, приступил бы я к ней вообще.

Автор объясняет, что у него в домашней библиотеке, которую начал собирать еще его отец, было несколько книг, касающихся темы железнодорожного сообщения Казани. Однако ввиду занятости руки у него никак не доходили до внимательного прочтения их. Во время пандемии COVID-19 и режима самоизоляции он нашел время для подробного изучения этого архива.

Несостоявшийся маршрут Нижегородско-Казанской линии, который через 150 лет могла бы приблизительно повторить высокоскоростная магистраль (карта из «Записки о Нижегородско-Казанской дороге»)

— Казань не в первый раз находится в ситуации неопределенности перспектив своего железнодорожного сообщения, — пишет Сорокин в своей книге. — Обычной является ситуация, когда большинство казанских «железнодорожных мечтаний» не реализовалось. Хочется верить, что какое-то поколение казанцев рано или поздно узнает, что через высокоскоростной проект, наконец-то, реализовался утвержденный еще в 1875 году Александром II план строительства прямой магистрали Москва — Казань.

Глава «СИНХа» повествует о водных путях — ведь именно многие века Волга была главной транспортной артерией страны. Также есть глава «Нижегородско-Казанская дорога, которая могла бы стать кратчайшим путем из Москвы в Казань, но так и не стала». Разумеется, отдельно он рассмотрел Московско-Казанскую дорогу, «которая изначально не была таковой, но все-таки дошла до Казани». Кроме того, описываются Волго-Двинская железная дорога и Заволжская — магистраль Север — Юг, 17 страниц посвящены ВСМ — проекту, который до недавнего времени активно обсуждался, но его судьба подвисла в воздухе.

«Для меня это хобби»

Как утверждает Сорокин, книгу он писал собственноручно, не прибегая к услугам профессиональных писателей, так называемых литературных негров.

— Пишу сам, — сообщает он «Реальному времени». — Я не настолько известный литератор, чтобы за меня кто-то это делал. С корректурой и редактированием помогает издатель.

Последняя стадия сооружения железной дороги между Казанью и Екатеринбургом, которое началось еще до Первой мировой войны. Она, а потом и Гражданская война, как во всех случаях с казанскими дорогами, отдалили на какое-то время начало движения по новому рельсовому пути из Казани (разворот журнала «Красная Нива» №41 от 14 октября 1923 года)

Отметим, это не первая его историко-краеведческая работа. Так, в прошлом году руководитель «СИНХа» выпустил другую книгу — «Казанское «подгороднее» село Царицыно и его церковь (от Николаевской к Казанской)». Она посвящена одному из самых старых храмов Казани — Никольскому храму поселка Царицыно, освященному позже в честь Казанской иконы Богородицы. Издание «исторического очерка» приурочено к 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери и 190-летию освящения одноименного храма в поселке Царицыно.

— Я этой книгой занимался лет пять в основном во время новогодних каникул, в отпуске, на майских праздниках, — объясняет он. — Наверное, так же было бы и с «Дорогами», если бы не вирус.

Когда книга о Царицыно готовилась к печати, церковь была отремонтирована, а некоторые иконы обрели новое место. К слову, Сорокин выступил одним из благотворителей храма, говорят в Татарстанской митрополии.

— Есть еще пара идей насчет новых книг, — делится творческими планами Валерий Юрьевич. — Но когда до них дойдет дело и дойдет ли вообще, неизвестно даже мне. Для меня это хобби, помимо свободного времени нужно еще и настроение.

С точки зрения купца-коммерсанта и государственного министра

«Исторический очерк» по достоинству оценили казанские краеведы. Как рассказал «Реальному времени» Алексей Клочков, автор книг «Казань из окон трамвая» и «Казань: логовища мокрых улиц», тема железной дороги — необъятная. И сам в своих изданиях эту тему затрагивал лишь вскользь. По его словам, вышедшая в свет книга Сорокина значительно восполняет этот информационный пробел.

— Сам Валерий Юрьевич очевидно не чужд этой коммерческой жилке. Он смотрит на вопрос с точки зрения купца-коммерсанта или даже (чего уж мелочиться) государственного министра: в книге разобраны все возможные варианты трассировки рельсового пути в Сибирь и наглядно показано развитие железнодорожной сети России во второй половине 19-го столетия. Правительство, когда строило дорогу, решало проблему в комплексе, априори не отдавая предпочтение какому-либо региону. Хотя наши поначалу надеялись, что дорога пройдет через Казань. При всем этом книга написана живым языком. Читать интересно, читать нескучно — причем, и про какие-то технические и экономические подробности, ими текст не перегружен, а все в меру, — комментирует Клочков.

По его мнению, книга Сорокина «понятна в контексте сегодняшнего дня»: апеллируя к до поры до времени к нереализованному проекту ВСМ Москва — Казань, автор показывает, что все приходит не сразу. К масштабным проектам мы приступаем тогда, когда для этого будут все экономические предпосылки.

— Мне показалось символичным, что «Казань не в первый раз находится в ситуации неопределенности перспектив своего железнодорожного сообщения» (цитата из книги, — прим. ред.). Надеюсь, все же перспектива станет реальной, и высокоскоростной проект магистрали Москва — Казань осуществится, — добавляет директор Музея казанской иконы Елена Брыль.

По ее словам, издание вызывает большой читательский интерес, о чем свидетельствуют продажи книги.

