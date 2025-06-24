Сведения о тактике внешней политики России отнесены к гостайне
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сведения, раскрывающие тактику внешней политики Российской Федерации, отнесены к категории государственной тайны.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вносит изменения в перечень сведений, составляющих государственную тайну, дополнив его пунктом: «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».
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