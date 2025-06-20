Владимир Путин прибыл на Петербургский международный экономический форум
Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в «Экспофорум», где стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пишет РИА «Новости».
На форуме, который проходит с 18 по 21 июня, Путин примет участие в пленарной сессии — центральном мероприятии. Также запланированы важные международные встречи. Среди них — беседы с сыном короля Бахрейна, советником по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой, главой ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом и вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном.
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