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Владимир Путин прибыл на Петербургский международный экономический форум

14:41, 20.06.2025
Владимир Путин прибыл на Петербургский международный экономический форум
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в «Экспофорум», где стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пишет РИА «Новости».

На форуме, который проходит с 18 по 21 июня, Путин примет участие в пленарной сессии — центральном мероприятии. Также запланированы важные международные встречи. Среди них — беседы с сыном короля Бахрейна, советником по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой, главой ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом и вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном.

Анастасия Фартыгина
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