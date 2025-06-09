Мишустин утвердил единовременные пособия для пострадавших в Брянской и Курской областях

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также членам семей погибших. Эти меры направлены на поддержку людей, пострадавших в результате трагедий, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Также произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10:52.

Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет предоставлено по 1,5 млн рублей. Также компания РЖД выплатит по 2,2 млн рублей.

После трагедии в Брянской области РЖД выпустили рекомендации для пассажиров. Теперь проводники просят людей ложиться головой к дверям, а не к окнам, чтобы минимизировать риски в случае экстренной ситуации.



Также 1 июня в Курской области, в Железногорском районе, ночью обрушился железнодорожный мост во время движения грузового поезда. Инцидент произошел на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка.



Анастасия Фартыгина