В Госдуму внесен законопроект о целевых патентах для трудовых мигрантов

Фото: Мария Зверева

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий выдачу трудовым мигрантам целевых патентов, определяющих конкретную сферу деятельности. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Инициатором законодательной инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является более эффективное регулирование рынка труда. Авторы считают, что действующая система позволяет иностранцам выбирать работу, исходя из личной выгоды, а не востребованности в конкретных отраслях.

— Особенно остро проблема стоит в строительной сфере, где наблюдается нехватка рабочих рук, поскольку многие мигранты предпочитают работу курьерами, — говорится в пояснительной записке. Новый механизм, по мнению разработчиков, позволит направить трудовых мигрантов именно в те сектора экономики, где ощущается кадровый дефицит.

Законопроект также предполагает передачу МВД полномочий по регулированию порядка выдачи целевых патентов. Инициаторы уверены, что это позволит усилить контроль за трудоустройством мигрантов и более эффективно распределять их по востребованным отраслям. Депутаты подчеркивают, что вводимые изменения не направлены на сокращение числа трудовых мигрантов, а лишь на упорядочение их распределения на рынке труда.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, ранее сообщалось, что мигрантам, находящимся на территории Татарстана, необходимо легализовать свое пребывание в России до 30 апреля, чтобы избежать депортации. По данным на текущий момент, в республике легально проживают 99 тысяч мигрантов, однако заявки на легализацию подали только 22 тысячи из них.

Рената Валеева