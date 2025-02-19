Новости общества

21:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Сабинском районе Татарстана мамам близнецов начнут предоставлять ежемесячные выплаты

20:28, 19.02.2025
В Сабинском районе Татарстана мамам близнецов начнут предоставлять ежемесячные выплаты
Фото: Максим Платонов

В Сабинском районе Татарстана женщинам, которые стали матерями близнецов, начнут предоставлять ежемесячные выплаты. Они составят 5 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома муниципалитета Марат Ишниязов.

Выплаты будут предоставляться женщинам, которые зарегистрированы на территории района и родили там детей. Совокупный размер выплат составит 60 тыс. рублей. Необходимые средства выделят из местного бюджета.

Претендовать на получение выплаты могут женщины, родившие близнецов начиная с 1 января 2025 года.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также