В Сабинском районе Татарстана мамам близнецов начнут предоставлять ежемесячные выплаты
В Сабинском районе Татарстана женщинам, которые стали матерями близнецов, начнут предоставлять ежемесячные выплаты. Они составят 5 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома муниципалитета Марат Ишниязов.
Выплаты будут предоставляться женщинам, которые зарегистрированы на территории района и родили там детей. Совокупный размер выплат составит 60 тыс. рублей. Необходимые средства выделят из местного бюджета.
Претендовать на получение выплаты могут женщины, родившие близнецов начиная с 1 января 2025 года.
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