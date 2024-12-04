В Московском и Ново-Савиновском районах Казани на сутки отключат воду

Фото: Динар Фатыхов

В Московском и Ново-Савиновском районах Казани на сутки прекратят подачу воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отключение пройдет с 9.00 10 декабря до 9.00 11 декабря. Неудобства связаны с работами по подключению водопроводных сетей к централизованным сетям водоснабжения.

Прекращение подачи воды затронет адреса: