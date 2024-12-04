В Московском и Ново-Савиновском районах Казани на сутки отключат воду
В Московском и Ново-Савиновском районах Казани на сутки прекратят подачу воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Отключение пройдет с 9.00 10 декабря до 9.00 11 декабря. Неудобства связаны с работами по подключению водопроводных сетей к централизованным сетям водоснабжения.
Прекращение подачи воды затронет адреса:
- улица Волгоградская, дома 1, 2а, 3, 3а, 5, 7, 7/1, 8, 8/2, 8 корп.1, 2; 9, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14а, 14б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а;
- улица Декабристов, дома 100, 100б, 102, 102 корп.1; 104, 106, 106а, 106б, 106 корп.1; 108, 108а, 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114 корп.1; 116, 127;
- улица Ибрагимова, дома 34, 34/2, 36, 38, 40/24, 42/7;
- улица Ленская, дома 2, 3а, 3а/1, 4, 10;
- улица Тверская, дома 2а, 3, 5, 5а, 5а корп.1; 6, 7, 9, 9а, 9б;
- улица Ямашева, дома 1, 4, 5, 6, 7/42, 8, 10, 10 корп.1; 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/40.
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