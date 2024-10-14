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За прошедшие сутки в России потушили 14 лесных пожаров

09:26, 14.10.2024
За прошедшие сутки в России потушили 14 лесных пожаров
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные силы потушили 14 лесных пожаров в восьми регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время продолжаются работы по тушению 27 лесных пожаров в шести регионах. К ликвидации пожаров привлечены:

  • 972 человека;
  • 162 единицы техники;
  • восемь воздушных судов.

В небе над очагами возгораний работают девять воздушных судов, осуществляющих авиационный мониторинг. Для помощи в тушении пожаров в Забайкальском крае привлечен 281 работник «Авиалесоохраны» из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.

  • В трех регионах введен режим ЧС, а в 33 субъектах действует особый противопожарный режим.
Анастасия Фартыгина

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