За прошедшие сутки в России потушили 14 лесных пожаров
За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные силы потушили 14 лесных пожаров в восьми регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
В настоящее время продолжаются работы по тушению 27 лесных пожаров в шести регионах. К ликвидации пожаров привлечены:
- 972 человека;
- 162 единицы техники;
- восемь воздушных судов.
В небе над очагами возгораний работают девять воздушных судов, осуществляющих авиационный мониторинг. Для помощи в тушении пожаров в Забайкальском крае привлечен 281 работник «Авиалесоохраны» из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.
- В трех регионах введен режим ЧС, а в 33 субъектах действует особый противопожарный режим.
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