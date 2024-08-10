Александр Лукашенко: белорусские силы ПВО уничтожили несколько целей на юге страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 9 августа на юге страны было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам Лукашенко, они были уничтожены силами противовоздушной обороны в 19.04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра, пишет ТАСС.

Белорусский лидер отметил, что сейчас ведутся поиски уничтоженных объектов. Он также выразил предположение, что это были ударные беспилотники, которые нарушили воздушное пространство Беларуси со стороны Украины.

Информация о воздушных целях, сбитых под Ярославлем, была передана белорусской стороной Москве.