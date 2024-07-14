В России может появиться хранилище рукописей Льва Толстого

Фото: Екатерина Петрова

Гендиректор Государственного музея Л.Н. Толстого и праправнук писателя Владимир Толстой считает создание хранилища рукописей вопросом государственной важности. В беседе с ТАСС он выразил надежду, что такое хранилище будет создано к 2028 году, к 200-летию со дня рождения Льва Толстого.

Толстой подчеркнул, что более двух миллионов рукописных листов, уникальное в мировом масштабе собрание рукописей, хранятся в Академии художеств, но исследователи наследия писателя не имеют к ним доступа, а оцифровать их невозможно.

— Наш ориентир по созданию хранилища — 2028 год, — сказал Владимир Толстой.

Он также отметил, что рассчитывает на помощь правительства России, правительства Москвы и мэра Москвы Сергея Собянина.

Для развития музея к 200-летию Толстого гендиректор музея надеется, что появятся новые пространства и здания, где можно будет создать достойные условия для хранения рукописей и работы специалистов, а также сделать их доступными для людей. Толстой также обратил внимание на то, что хранилище территориально должно располагаться не на окраине Москвы, а рядом с литературными экспозициями на ул. Пречистенке, музеем-усадьбой в Хамовниках и музейным центром на Пятницкой улице, которые входят в комплекс Государственного музея Л.Н. Толстого.