Как изменился нефтяной и газовый рынок из-за санкций ЕС

По мнению эксперта, основные изменения на рынке нефти и нефтепродуктов произошли в 2022—2023 годах. Теперь Россия уходит на азиатские рынки. В 2024 году будет идти стабилизация на рынках газа, нефти и нефтепродуктов, а также «шлифовка торгового режима» с новыми поставщиками.

Специалист подчеркнул, что Европа запретила импорт российской нефти морским транспортом с декабря 2022 года, а поставки нефтепродуктов запретили с февраля 2023 года.

Из-за этого первое полугодие 2023 года было посвящено окончательному уходу на азиатские рынки, а изменения по нефтепродуктам только начались в 2023 году.



В 2024 году эксперт ожидает «кропотливую работу по совершенствованию и оптимизации продаж». Необходимо будет найти наиболее выгодные маршруты доставки, улучшить логистику, проработать вопросы страхования и расчетов с новыми партнерами из Азии.

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