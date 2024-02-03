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Суд взыскал с Волочковой около 60 тысяч рублей в пользу ТСЖ

04:39, 03.02.2024

Тверской суд Москвы частично удовлетворил исковые требования товарищества собственников жилья «Итальянская улица, дом 4» к балерине Анастасии Волочковой. С артистки взыскали компенсацию судебных расходов ТСЖ. Об этом сообщает ТАСС.

В пользу истца взыскана компенсация за оплату государственной пошлины, транспортные расходы и юридические услуги.

Сумма взыскания составила около 60 тысяч рублей. Ранее ТСЖ обратилось в суд с требованием о взыскании с Волочковой долга за квартплату на сумму около 400 тысяч рублей. В ходе разбирательства балерина погасила задолженность.

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