Суд взыскал с Волочковой около 60 тысяч рублей в пользу ТСЖ

Тверской суд Москвы частично удовлетворил исковые требования товарищества собственников жилья «Итальянская улица, дом 4» к балерине Анастасии Волочковой. С артистки взыскали компенсацию судебных расходов ТСЖ. Об этом сообщает ТАСС.



В пользу истца взыскана компенсация за оплату государственной пошлины, транспортные расходы и юридические услуги.

Сумма взыскания составила около 60 тысяч рублей. Ранее ТСЖ обратилось в суд с требованием о взыскании с Волочковой долга за квартплату на сумму около 400 тысяч рублей. В ходе разбирательства балерина погасила задолженность.

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